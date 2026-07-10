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El veterano cañonero de los Filis Kyle Schwarber se une a Bryce Harper en el Derby de Jonrones

El veterano toletero de los Filis de Filadelfia Kyle Schwarber es el participante más reciente anunciado para el Derby de Jonrones en Filadelfia la noche del lunes.

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, sigue el vuelo de la pelota después de pegar un elevado de sacrificio que remolcó una carrera frente a Braxton Ashcraft, de los Piratas de Pittsburgh, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, sigue el vuelo de la pelota después de pegar un elevado de sacrificio que remolcó una carrera frente a Braxton Ashcraft, de los Piratas de Pittsburgh, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Schwarber se une a su compañero Bryce Harper en el cuadro de ocho participantes, y ambos intentarán dar un espectáculo para la afición local en el Citizens Bank Park. El venezolano Willson Contreras, de Boston; Jac Caglianone, de Kansas City; el dominocano Junior Caminero, de Tampa Bay; Jordan Walker, de San Luis; y Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, también formarán parte de la competencia.

Aún no se ha anunciado a otro participante.

Schwarber, de 33 años, llega a los juegos del viernes con 32 jonrones, cifra que lidera las Grandes Ligas. El cuatro veces All-Star ha sido uno de los bateadores de jonrones de élite del béisbol durante varias temporadas, con 219 cuadrangulares desde 2022, solo por detrás de Aaron Judge (227) en ese lapso.

Esta es la tercera participación de Schwarber en el derby. Llegó a la final en 2018 antes de perder ante Harper en el Nationals Park y también participó en el derby de 2022, cuando cayó en la primera ronda frente a Albert Pujols.

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FUENTE: AP

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