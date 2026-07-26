El vertiginoso fin de semana All-Star de Caitlin Clark: conoce a Obama y brilla en el juego

Caitlin Clark busca pasar el balón durante el primer tiempo del Juego de Estrellas de la WNBA, el sábado 25 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Entre medias hubo eventos con patrocinadores como Nike, State Farm y Wilson que hicieron que cientos de aficionados de todas las edades y géneros —muchos con su camiseta número 22— hicieran cola durante horas, con la esperanza de recibir un choque de manos, un autógrafo o incluso solo un vistazo a la estrella del Indiana Fever.

Clark comentó en el evento de Wilson, donde presentó su nueva línea de balones de baloncesto: “Estoy emocionada de que este fin de semana esté lleno de muchas cosas. Nunca quiero dar por sentado (el fin de semana del Juego de Estrellas)”.

Este fue el primer Juego de Estrellas tradicional de Clark. Se perdió el del año pasado en Indianápolis porque estaba lesionada. Su temporada de novata en 2024 incluyó un partido muy competitivo en el que el equipo olímpico de Estados Unidos se enfrentó a las WNBA All-Stars. Aquel encuentro tuvo una tensión adicional porque muchos consideraban que Clark debía haber estado en el equipo olímpico para París.

“Cada vez que puedes ponerte un uniforme y jugar un Juego de Estrellas es algo realmente especial", señaló Clark. "Para mí es una experiencia verdaderamente única, ya que nunca había podido jugar en un Juego de Estrellas auténtico (antes)”.

Clark se metió rápido en el partido el sábado, para deleite del público del Juego de Estrellas, una concurrencia récord de 19.783 personas en el United Center. Anotó los primeros ocho puntos de su equipo, robó un balón para una bandeja y luego encestó uno de sus característicos triples de larga distancia. Unos minutos después clavó un triple aún más profundo que habría sido desde la zona de 4 puntos que se utilizó en el partido del año pasado. La liga la eliminó este año, para disgusto de Clark.

A pesar de no tener la oportunidad del punto extra, Clark se divirtió el sábado ayudando a su equipo a ganar 129-122, y se tomó muy en serio las palabras de Obama en su conversación, cuando le dijo: “no pierdas la alegría”.

Clark reconoció que le sudaban las manos cuando conoció a Obama. Le pidió una foto —una pregunta que a ella le hacen incontables veces al día.

Después de reunirse con Obama, el día de Clark estuvo lleno de actividades con patrocinadores. Fue a WNBA Live, un festival para aficionados donde muchos de los patrocinadores de la liga tienen exhibiciones. Participó en un juego de tiros con sillas musicales en el espacio de State Farm, con cientos de aficionados mirando.

Poco después, actuó como animadora para unas cuantas niñas afortunadas que compitieron en un concurso similar. La ganadora se llevó un par de zapatos de Clark. También hubo una parada en el torneo de baloncesto femenino de Nike para ver a su antiguo equipo AAU, el Iowa Attack.

Luego fue el viaje a Wilson para presentar su nueva línea de balones de baloncesto.

Durante unos días, Clark pudo simplemente disfrutar del baloncesto y no tener que lidiar con el ruido externo que la ha rodeado desde que llegó a la liga en 2024.

Ahora vuelve la rutina, ya que el Fever juega en Seattle el martes.

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FUENTE: AP