El utility Jorge Mateo firma contrato de Grandes Ligas con Rays tras ser dejado por Bravos

El segunda base de los Mets de Nueva York, Marcus Semien, no puede atrapar el tiro mientras Jorge Mateo, de los Bravos de Atlanta, roba con éxito la segunda base durante la novena entrada del primer partido de una doble cartelera contra los Mets de Nueva York, el miércoles 29 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP