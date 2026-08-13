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El utility Jorge Mateo firma contrato de Grandes Ligas con Rays tras ser dejado por Bravos

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El jugador dominicano Jorge Mateo firmó un contrato de Grandes Ligas con los Rays de Tampa Bay el jueves, tras pasar la primera mitad de la temporada con los Bravos de Atlanta.

El segunda base de los Mets de Nueva York, Marcus Semien, no puede atrapar el tiro mientras Jorge Mateo, de los Bravos de Atlanta, roba con éxito la segunda base durante la novena entrada del primer partido de una doble cartelera contra los Mets de Nueva York, el miércoles 29 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
El segunda base de los Mets de Nueva York, Marcus Semien, no puede atrapar el tiro mientras Jorge Mateo, de los Bravos de Atlanta, roba con éxito la segunda base durante la novena entrada del primer partido de una doble cartelera contra los Mets de Nueva York, el miércoles 29 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Mateo había firmado con los Bravos en la temporada baja y fue dejado en libertad el domingo. Participó en 65 juegos y bateó para .240, con seis dobles, cuatro jonrones y 10 bases robadas.

Los Rays también llamaron de vuelta al lanzador derecho Jesse Scholtens desde Triple-A Durham, enviaron a opción al lanzador derecho Michael Grove y al infielder Carson Williams a Durham, y designaron para asignación al lanzador derecho Trevor Martin.

Mateo jugó de 2021 a 2025 con los Orioles de Baltimore después de que el club lo adquiriera de San Diego. En 2022, Mateo lideró la Liga Americana con un récord personal de 35 robos. Batea para .223, con 77 dobles, 12 triples, 34 jonrones, 132 carreras impulsadas y 116 bases robadas.

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FUENTE: AP

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