americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El ultraderechista José Antonio Kast toma posesión y empuja a Chile más a la derecha

VALPARAÍSO, Chile (AP) — El ultraderechista José Antonio Kast será investido el miércoles como el nuevo presidente de Chile en una ceremonia que se celebrará en el Congreso Nacional en la ciudad costera de Valparaíso.

El presidente saliente Gabriel Boric, a la izquierda, y el presidente electo José Antonio Kast asisten a la ceremonia de cambio de mando del Ejército antes de la entrega presidencial en Santiago, Chile, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)
El presidente saliente Gabriel Boric, a la izquierda, y el presidente electo José Antonio Kast asisten a la ceremonia de cambio de mando del Ejército antes de la entrega presidencial en Santiago, Chile, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix) AP

Kast —uno de los rostros más conocidos de la extrema derecha latinoamericana— se impuso en las elecciones del año pasado a la candidata oficialista Jeannette Jara por casi el 60% de los votos de un electorado atraído por sus promesas de implementar un gobierno de emergencia para dar batalla al crimen organizado, el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria que azota el país en los últimos años.

Su llegada al sillón presidencial marca el giro más acentuado hacia la derecha en Chile desde el regreso a la democracia tras la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y pone fin a la tendencia de gobiernos de centroderecha y centroizquierda que se han alternado en el poder desde entonces.

A diferencia de las otras dos ocasiones en la que disputó la presidencia en 2017 y 2021 —ésta última cuando fue derrotado en el balotaje por el saliente mandatario Gabriel Boric— en los comicios del año pasado Kast dejó a un lado su oposición al aborto, a la ideología de género y al matrimonio igualitario y centró su discurso en los temas de contingencia.

“Esperamos junto a un gran equipo... ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno sienta más paz y orden”, reafirmó Kast a vísperas de su investidura.

Inspirado en las políticas del presidente estadounidense Donald Trump y del salvadoreño Nayib Bukele, ha abogado por una política de tolerancia cero con el crimen organizado y los migrantes indocumentados, prometiendo desde incursiones militares contra los narcos hasta la expulsión masiva de extranjeros y el refuerzo de las fronteras con muros y vallas.

En el plano económico Kast ha propuesto una drástica reducción del gasto público, con recortes de hasta 6.000 millones de dólares, disminución de impuestos y una reforma del aparato estatal para reducir los ministerios desde los 25 actuales a 12.

Entre el miedo y la desilusión

“Obvio que hay varios temas pendientes, pero lo único que nos importa ahora es volver a caminar tranquilos en la calle. Hasta eso nos han robado”, dijo la profesora jubilada María Teresa Castro, de 61 años.

Boric, quien en 2022 se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile, dejará el cargo con un bajísimo nivel de aprobación y como el peor evaluado desde 1990, según una encuesta publicada por la firma Cadem esta semana. Asimismo, más de la mitad de los consultados (53%) consideró que su gobierno fue el peor desde el retorno de la democracia.

“Nos prometió muchas cosas y después fueron cuatro años de desilusión”, aseveró la asistente de bodega Yamila Martínez, de 31 años.

Interrogantes abiertas

En su primer discurso como presidente electo en diciembre Kast adoptó una postura más moderada y conciliatoria, aunque en las últimas semanas subió el tono contra la administración saliente. Las repetidas críticas culminaron en la suspensión de las reuniones y actividades contempladas en el proceso de transición, algo inédito en las últimas tres décadas.

La conducta fue vista por la oposición y críticos como una señal de alerta sobre la capacidad de diálogo y negociación del nuevo gobierno, que se enfrentará a un Congreso fragmentado y del que necesitará apoyo para sacar adelante sus proyectos.

Mientras, movimientos sociales han manifestado preocupación ante la falta de claridad sobre cuál será la postura de la entrante administración acerca de propuestas que siguen estancadas en el Parlamento como la ampliación del aborto legal, la ley de eutanasia y proyectos de derechos laborales.

“Tengo miedo de lo que va a pasar con los proyectos sociales que se han avanzado hasta el momento”, afirmó la asistente social Celeste Sanzhueza, de 21 años. “Siento que va a cambiar mucho Chile a partir de ahora”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista colapsará por sí solo

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista "colapsará por sí solo"

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter