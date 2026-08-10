El tercera base de los Gigantes Matt Chapman se operará y se perderá el resto de la temporada

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Chapman fue visto el lunes en Filadelfia por el doctor William C. Meyers, quien confirmó la lesión del músculo central, y el infielder ganador de cinco Guantes de Oro se quedará allí para el procedimiento.

“Todo quedó confirmado con el doctor Meyers y estoy bastante seguro de que van a hacer eso lo más rápido posible mientras él esté allá”, declaró el mánager Tony Vitello antes del primer juego de la serie contra Houston el lunes.

Chapman, de 33 años, quien firmó en septiembre de 2024 un contrato de seis años y 151 millones de dólares que lo vincula hasta 2030, bateó para .235 con siete jonrones y 42 carreras impulsadas en 84 juegos esta temporada.

Además, el receptor Daniel Susac se sometió a una resonancia magnética que mostró una fractura de la rótula en la rodilla izquierda. Iba a ser evaluado por los médicos del equipo para determinar los próximos pasos.

Susac se lesionó durante el juego del domingo contra Detroit cuando se golpeó la rodilla con una pelota de foul. Susac, de 25 años, fue seleccionado en el Draft de Regla 5 por los Mellizos procedente de los Atléticos el pasado diciembre y luego fue traspasado de inmediato a los Gigantes.

“Me gustaría ver a Sus regresar, pero va a tomar algo de tiempo. Lo de ayer fue una lesión fortuita. Están tratando de averiguar cuánto durará esto y qué tendrá que hacer, pero por ahora tuvieron que sacarlo de aquí en un carrito; está cojeando bastante. Al menos ya sabemos qué es y evaluarán cuál es el plan”, comentó Vitello.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP