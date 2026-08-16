El tercera base de Arizona, Arenado, sale de la derrota ante Bravos por dolor en el torso

Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, (derecha) reacciona mientras corre las bases, tras conectarle un jonrón al pitcher Brent Suter, de los Bravos de Atlenta, (izquierda) durante la séptima entrada un juego de béisbol, sábado 15 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser) AP

El equipo informó que fue retirado del juego por molestias en el tronco del lado izquierdo.

Arenado fue reemplazado en la parte baja del inning por el venezolano Ildemaro Vargas, quien conectó un jonrón en la séptima para empatar el juego 2-2, antes de que Matt Olson, de Atlanta, pegara un jonrón de tres carreras en la parte baja de ese episodio. Los Bravos ganaron 5-3.