El teléfono dorado de Trump Mobile sigue sin aparecer

Cuando la Organización Trump lanzó un servicio de telefonía móvil en junio pasado, se suponía que sería el preludio de un nuevo teléfono inteligente bañado en oro con un precio de 500 dólares, una ganga en comparación con los últimos modelos de iPhone de Apple que se venden por entre 800 y 1.200 dólares. La recién formada Trump Mobile tenía como objetivo lanzar su teléfono T1 en agosto o septiembre.

Además, Trump Mobile inicialmente promocionó el T1 como un dispositivo que sería "orgullosamente diseñado y construido en Estados Unidos para clientes que esperan lo mejor".

Pero tanto la fecha de envío del T1 como las ambiciones de fabricación nacional comenzaron a cambiar gradualmente, incluso cuando Trump Mobile sigue aceptando depósitos de 100 dólares para el dispositivo.

Poco después de anunciar el dispositivo, Trump Mobile pasó de describirlo como un teléfono que se fabricaría en Estados Unidos a presentarlo como un dispositivo que sería "orgullosamente estadounidense". El sitio web de Trump Mobile ahora promociona el diseño del T1 como "un orgullo para el país", sin más explicaciones.

Analistas conjeturan que el cambio se podría deber al reconocimiento de que Estados Unidos carece de la cadena de suministro y otros aspectos logísticos necesarios para fabricar un teléfono inteligente por menos de 1.000 dólares, los mismos obstáculos que hicieron que Apple no pudiera acceder a las demandas de Trump de dejar de fabricar teléfonos en China e India.

Más tarde en el verano, Trump Mobile también se volvió más vago sobre cuándo estaría disponible el T1, pero aún indicó que se entregaría a los clientes que pagaron el depósito de 100 dólares para finales de 2025. El sitio web de Trump Mobile sigue listando la fecha de lanzamiento prevista del T1 como "más adelante este año".

La Organización Trump no respondió a las consultas de The Associated Press sobre los retrasos o cuándo se espera ahora que se envíe el dispositivo. El Financial Times informó recientemente que un representante de atención al cliente de Trump Mobile le dijo que el teléfono se enviará a finales de enero y atribuyó su retraso al cierre de 43 días del gobierno federal el año pasado.

Cualquiera que sea la razón, la continua ausencia del T1 en el mercado de teléfonos inteligentes no sorprendió a Francisco Jeronimo, analista de International Data Corp.

“Siempre hemos sido bastante escépticos sobre este teléfono", comentó Jeronimo. "Probablemente están descubriendo que es más difícil construir un teléfono de lo que pensaban. Veamos si este proyecto cobra vida o no”.

Mientras el T1 ha permanecido en un patrón de espera, Trump Mobile ha estado vendiendo su servicio inalámbrico por 47,45 dólares al mes, un precio vinculado a los títulos de Donald Trump como el 47º y 45º presidente. Para los clientes que buscan un teléfono inteligente que puedan usar más pronto que tarde, Trump Mobile también está vendiendo versiones reacondicionadas de modelos antiguos de iPhones y Galaxy de Samsung a precios que van desde 370 a 630 dólares.

“Tal vez cambiaron su estrategia y se dieron cuenta de que les conviene más vender solo teléfonos reacondicionados”, dijo Jeronimo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP