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El técnico del Fenerbahce regresa tras confusión por supuesta renuncia

ESTAMBUL (AP) — El entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, retomó sus funciones el sábado, contradiciendo informaciones de prensa del día anterior que sugerían que había renunciado.

Informes previos indicaban que Kartal había dimitido tras el empate del jueves contra la Roma en la Liga de Campeones y que el club no había aceptado su renuncia.

Sin embargo, el Fenerbahcçe difundió un comunicado a última hora del viernes en el que señaló que Kartal reanudaría sus funciones el sábado de cara al partido de la Super Liga contra el Gaziantep el lunes.

El sábado, la cuenta oficial del club en X mostró fotos de él trabajando.

El Fenerbahçe se ubica en el 11.º puesto en la liga de 18 equipos.

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FUENTE: AP

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