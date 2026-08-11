El Supremo Tribunal Federal de Brasil revisará casos clave sobre Amazonía y tierras indígenas

ARCHIVO – Los árboles bordean el río Oiapoque en la frontera entre Brasil y la Guyana Francesa, en Oiapoque, estado Amapa, Brasil, el 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) AP

Los casos abarcan desde los derechos territoriales indígenas, los recientes retrocesos en salvaguardas ambientales y proyectos de infraestructura. Pese a sus diferencias, comparten un mismo camino hasta el tribunal.

En los últimos años, un Congreso mayoritariamente conservador aprobó medidas que, según ambientalistas, vulneran derechos constitucionales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya administración ha impulsado una agenda más centrada en el medio ambiente, vetó total o parcialmente algunas medidas.

Pero los legisladores anularon esas objeciones, y las disputas finalmente llegaron al Supremo Tribunal Federal, que, para los defensores del medio ambiente, se ha convertido cada vez más en la última línea de defensa frente al debilitamiento de las protecciones ambientales en Brasil.

Los casos ilustran las limitaciones que enfrenta la administración de Lula. Pese a logros notables en la reducción de la deforestación y en orientar recursos para fomentar inversiones ecológicas, el gobierno a menudo ha tenido dificultades para contrarrestar a un Congreso conservador en el que los intereses del agronegocio ejercen una gran influencia.

“El gobierno es muy débil en el ámbito legislativo”, afirmó Suely Araújo, coordinadora de políticas del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientalistas sin fines de lucro. “A menudo se opone a proyectos de ley antiambientales, pero le falta fuerza política para persuadir al Congreso de que vote con él”.

El gobierno de Lula no solo es minoría en el Congreso, sino que además tiene menos margen de negociación que gobiernos brasileños anteriores. En los últimos años, los legisladores han adquirido mayor control sobre el presupuesto federal, una herramienta clave de la negociación política.

El agronegocio, uno de los sectores económicos más poderosos de Brasil, también tiene mayoría en el Congreso y ha impulsado medidas que debilitan las protecciones ambientales. Como resultado, el Supremo Tribunal Federal ha surgido como un contrapeso al Congreso, ayudando a preservar partes de la agenda ambiental de Lula cuando los legisladores presionan en la dirección opuesta.

La oficina del jefe de gabinete de la Presidencia, que coordina las relaciones del gobierno con el Congreso, indicó en un comunicado a The Associated Press que no comentaría sobre casos pendientes ante el Supremo Tribunal Federal.

Brasil es el mayor productor mundial de soya y carne de res. Si bien la mayor parte de la carne de res brasileña se consume en el mercado interno, la mayor parte de la soya se exporta. De enero a julio de 2026, China, el mayor socio comercial de Brasil, compró el 50% de sus exportaciones de carne de res y el 70% de sus exportaciones de soya, según datos oficiales de comercio.

La expansión de la frontera agrícola de Brasil, en particular para la ganadería y la producción de soya, es la principal causa de deforestación del país, gran parte de ella en Amazonía.

El Frente Parlamentario Agropecuario no respondió a una solicitud de comentarios. Los grupos del agronegocio han sostenido durante mucho tiempo que se oponen a la deforestación ilegal y señalan el aumento de la productividad agrícola aun cuando ha disminuido la tala de bosques.

Proteger la selva tropical es crucial para enfrentar el cambio climático. Amazonía ayuda a regular el clima y los patrones de lluvia y almacena enormes cantidades de carbono que, si se liberaran, podrían acelerar aún más el calentamiento global.

Dar forma al futuro de las tierras indígenas

El viernes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó a revisar recursos finales que buscan aclaraciones sobre un fallo de 2025 en el que se rechazó la tesis del “marco temporal”, una teoría jurídica respaldada por la bancada del agronegocio que restringiría las reclamaciones de tierras indígenas a los territorios que ocupaban o estaban en disputa legal cuando la Constitución entró en vigor el 5 de octubre de 1988.

Sus partidarios dicen que el límite aporta seguridad jurídica a los propietarios de tierras. Los grupos indígenas sostienen que ignora décadas de expulsiones y desplazamientos forzados, particularmente durante la expansión agrícola de Brasil en el siglo XX.

Los magistrados analizan recursos presentados por el gobierno, partidos políticos, agricultores y organizaciones indígenas, con votaciones previstas para el 18 de agosto. Entre otros asuntos, se espera que aborden reglas de compensación y posibles plazos para completar las demarcaciones de tierras indígenas.

Ricardo Terena, abogado de la organización de defensa Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, señaló que algunas de las propuestas podrían, en la práctica, paralizar futuras demarcaciones al añadir trabas administrativas y ampliar los derechos de compensación para ocupantes no indígenas, lo que les permitiría permanecer en tierras en disputa hasta que se realice el pago.

El pueblo indígena Kawahiva, que permanece aislado y sin contacto en Amazonía, es una de las muchas comunidades que podrían verse afectadas por el proceso. Las autoridades confirmaron su presencia en el estado de Mato Grosso en 1999, pero apenas completaron la demarcación física de su territorio —trazándolo en mapas— a comienzos de este mes.

Según la organización sin fines de lucro Survival International, los Kawahiva que quedan son cazadores-recolectores nómadas que sobrevivieron a ataques y enfermedades y continúan evitando el contacto con personas externas.

Otros dos casos que podrían redefinir la gobernanza de Amazonía

El máximo tribunal de Brasil también tiene previsto analizar el miércoles otros dos importantes conjuntos de casos: leyes estatales que llevaron al fin de la moratoria de la soya y una nueva ley de licencias ambientales que aceleró la aprobación de proyectos estratégicos de infraestructura.

En enero, grandes comercializadoras de granos se retiraron de la moratoria de la soya, un pacto de casi 20 años al que se atribuye la reducción de la deforestación en la Amazonía al prohibir el cultivo del grano en tierras desmontadas. El acuerdo se vino abajo cuando los principales estados productores de soya aprobaran proyectos de ley que revocaban beneficios fiscales para las empresas participantes. El juez Flávio Dino dictó una medida cautelar que suspendió temporalmente la legislación estatal, y ahora el pleno del tribunal se dispone a revisar su decisión.

También el miércoles, se espera que el tribunal considere una impugnación a la nueva ley de licencias ambientales que entró en vigor en febrero. La ley acelera permisos para proyectos de gran impacto, como minas, autopistas y plantas industriales.

Araújo, del Observatorio del Clima, dijo que espera que el Supremo Tribunal Federal anule al menos las que, según los ambientalistas, son las disposiciones más claramente inconstitucionales de la ley, entre ellas, las que permiten el autootorgamiento de licencias para proyectos con impactos ambientales moderados. Añadió que la ley ya tiene consecuencias tangibles en Amazonía, y citó el asfaltado de una controvertida carretera y planes para dragar un importante río sin una revisión ambiental previa adecuada.

El Ministerio de Medio Ambiente ha defendido la moratoria de la soya, al señalar que ayudó a reducir la deforestación en la Amazonía aun mientras Brasil expandía la producción. Sobre la ley de licencias ambientales, el ministerio indicó que el gobierno había buscado vetar disposiciones que consideraba problemáticas y que seguía preocupado por mantener estándares nacionales mínimos.

“El país necesita un sistema de licencias ambientales más eficiente, predecible, técnicamente sólido y capaz de responder a los desafíos de una economía que debe ampliar la inversión en infraestructura mientras enfrenta el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, manifestó el ministerio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP