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El suplente Ben Lundt ataja penal clave y St. Louis City vence a Crew para conquistar la US Open Cup

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — El arquero suplente Ben Lundt realizó una atajada clave en la tanda de penales tras un empate 0-0 en el tiempo regular y la prórroga, y St. Louis City superó al Crew de Columbus para conquistar el miércoles la Lamar Hunt U.S. Open Cup.

Timo Baumgartl le dio a St. Louis la ventaja 1-0 en el primer penal y luego Lundt se lanzó a su izquierda para alcanzar con una mano el disparo del uruguayo Santiago Rodríguez, que se desvió en un poste.

St. Louis acertó 5 de 5 disparos en la tanda, que culminó con el disparo de Daniel Edelman por el centro, mientras el portero Nicholas Hagen se lanzaba hacia el lado equivocado. Lukas MacNaughton, Chris Durkin y Damion Downs también anotaron.

St. Louis se ganó un lugar en la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2027 tras asegurar el primer gran trofeo en la historia del club.

Columbus buscaba su segundo título del torneo de copa de Estados Unidos en la historia del club.

Lundt ingresó al partido a los 78 minutos después de que el titular Roman Bürki recibió un rodillazo en la cabeza mientras realizaba una atajada. Bürki saludó a la afición mientras era retirado del campo en camilla.

Lundt entró como relevo para su cuarta aparición de la temporada.

Fue la primera final de torneo de copa definida por penales desde 2015, cuando Sporting Kansas City venció al Union de Filadelfia. El certamen está abierto tanto a clubes profesionales como amateurs, pero los equipos de la MLS han dominado la competencia durante más de dos décadas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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