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El Super Bowl volverá a Las Vegas en 2029

LAS VEGAS (AP) — El Super Bowl regresará a Las Vegas en 2029 por segunda vez después de que los propietarios de la NFL votaran el lunes para otorgarle el gran partido a la capital del juego y el entretenimiento del país.

ARCHIVO - Un integrante de los Seahawks de Seattle celebrates con el Trofeo Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 60, el 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo)
ARCHIVO - Un integrante de los Seahawks de Seattle celebrates con el Trofeo Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 60, el 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo) AP

Que Las Vegas recibiera la sede del Super Bowl después de que Kansas City derrotara a San Francisco 25-22 en tiempo extra en febrero de 2024 parecía cuestión de tiempo.

El comisionado Roger Goodell prácticamente dio su visto bueno a esa posibilidad después del primer Super Bowl en una ciudad que la liga evitó durante mucho tiempo por preocupaciones sobre las apuestas deportivas legalizadas.

“Estamos entusiasmados de llevar el Super Bowl de vuelta a Las Vegas y ofrecerles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los mejores destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos”, afirmó Goodell en un comunicado.

“El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mayor en esta ocasión”, añadió.

El Super Bowl del próximo año se jugará en California por segundo año consecutivo, cuando Inglewood sea la sede. Santa Clara fue el escenario del partido de este año, en el que Seattle venció 29-13 a Nueva Inglaterra.

Atlanta será la sede del partido de 2028.

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