El sueño de los Dodgers de triplete en la Serie Mundial se esfuma, barridos por Milwaukee

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles tras poncharse en el séptimo inning del cuarto juego contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacionall, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Su sueño de convertirse en el primer equipo en conquistar tres títulos consecutivos de la Serie Mundial desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000 —y el primer club de la Liga Nacional en lograrlo— se desvaneció con una anémica ofensiva, un inestable bullpen y un mermado Shohei Ohtani que se desplomó en la postemporada.

Ohtani conectó un jonrón de tres carreras que ayudó a que los Dodgers tomaran una ventaja temprana 4-0 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el jueves, pero los más jóvenes Cerveceros de Milwaukee lograron otra remontada en una victoria 6-4 para completar una barrida de cuatro juegos.

“No estoy acostumbrado a esos discursos de consuelo. Yo personalmente les dije a nuestros muchachos que no hay disculpas, no hay ‘lo siento’. Lo dimos todo, y no fue suficiente. Eso es parte de la vida”, señaló el mánager de los Dodgers Dave Roberts

Los Ángeles bateó por debajo de .100 con corredores en posición de anotar durante la postemporada, y desperdició múltiples oportunidades en los últimos cuatro innings el jueves.

Abajo 5-4, los Dodgers tuvieron un corredor en tercera base en la sexta, séptima y octava. Max Muncy se ponchó para terminar la sexta, Mookie Betts rodó para out para cerrar la séptima y Teoscar Hernández se ponchó para finalizar la octava.

Los Dodgers fueron retirados en orden en la novena entrada para terminar su temporada.

“Nos superaron en todas las facetas. Esos muchachos jugaron impecables. A la defensiva lanzaron mejor que nosotros, batearon mejor que nosotros, conectaron más extrabases que nosotros. A veces simplemente hay que quitarse la gorra”, dijo Roberts.

Los Ángeles bateó para .185 en total contra los Cerveceros, incluido .148 con corredores en posición de anotar (4 de 27). Los Dodgers fueron superados 7-1 en jonrones.

Ohtani y Will Smith tuvieron un bajón pronunciado durante toda la victoria en la serie divisional ante Atlanta en cuatro juegos y en la derrota contra los Cerveceros.

El jonrón de Ohtani fue el primero desde el 18 de agosto. En total, bateó para .192 (5 de 26) en ocho juegos de playoffs, con 10 ponches, cuatro bases por bolas, tres carreras impulsadas y tres carreras anotadas.

Smith estuvo aún peor. El receptor All-Star se fue de 31-3 (.097) con nueve ponches, dos dobles, ningún jonrón, una base por bolas y dos carreras impulsadas.

“Sé que no fue un solo lanzamiento, un solo turno al bate. Simplemente nos superaron en la serie, que es más o menos como sucede. Tuvimos nuestras oportunidades. No hicimos el trabajo”, comentó el primera base Freddie Freeman, quien se fue de 3-0 con un ponche el jueves.

El abridor de los Dodgers Tyler Glasnow retiró a sus primeros 10 bateadores —seis por la vía del ponche— mientras trabajaba con ventaja 4-0. Pero el derecho fue castigado con el doble de dos carreras de Jake Bauers en el cuarto inning y el sencillo impulsor de David Hamilton que sacó a Glasnow del juego en el quinto y dejó a Milwaukee abajo 4-3.

Alex Vesia relevó a Evan Phillips y otorgó una base por bolas con las bases llenas a Bauers, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, lo que forzó la carrera del empate. Los Dodgers dieron cuatro bases por bolas en el quinto innning, y los Cerveceros se robaron dos bases.

Tanner Scott permitió un jonrón con dos strikes a Garrett Mitchell para abrir la sexta entrada, con lo que Milwaukee se puso arriba 5-4.

En la novena, Edwin Díaz sacó dos rápidos outs antes de que Hamilton, el noveno al bate, conectara un jonrón para poner el 6-4.

“En cada faceta del juego, si lo desmenuzas un poco, nos superaron”, admitió Roberts.

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FUENTE: AP