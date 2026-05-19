El sospechoso de tiroteos mortales en el sur de Turquía se suicida al cercarlo la policía

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El sospechoso, de 37 años, armado con un rifle, mató el lunes a su esposa y a otras cinco personas en Tarsus, en la provincia de Mersin, e hirió a otras ocho. La policía había desplegado helicópteros y drones en un amplio operativo de búsqueda antes de localizarlo.

La Agencia Anadolu informó que el sospechoso se suicidó dentro de una casa donde se había estado ocultando, cuando las fuerzas de seguridad rodearon el edificio.

Se le acusa de haber matado primero a su esposa en la calle y luego de disparar desde su automóvil contra un restaurante, matando a su propietario y a un empleado. Después, presuntamente también mató a un adolescente, a un hombre de 50 años y a otra víctima en un vecindario distinto.

La oficina del gobernador de Mersin indicó que el hombre tenía antecedentes de abuso de sustancias y problemas psiquiátricos.

Los tiroteos ocurrieron en medio de un aumento de la violencia armada en Turquía. Diez personas murieron el mes pasado en un tiroteo en una escuela en la provincia de Kahramanmaraş, mientras que otro tiroteo escolar un día anterior dejó 16 heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP