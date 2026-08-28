El sorteo de la Liga Europa empareja al Milan con Sunderland y Bournemouth

Nicolo Barella del Inter de Milán intenta controlar el balón durante el encuentro de pretemporada ante el AC Milan en Australia el miércoles 5 de agosto del 2026. (Richard Wainwright/AAPImage via AP) AP

Amorim perdió la final de la Liga Europa de 2025 con el Manchester United, durante un periodo de 14 meses mayormente infeliz y que terminó en enero.

El Milan también recibirá al Benfica —el equipo al que venció en la final de la Copa de Europa de 1990— en San Siro, en la fase de liga de ocho partidos.

La Juventus quedó emparejada con dos rivales españoles, la Real Sociedad y el Celta de Vigo, y viajará a una sede neutral para enfrentar al Hapoel Beer-Sheva de Israel.

El Hapoel Beer-Sheva deberá viajar a Países Bajos, Bélgica, Inglaterra y Turquía para jugar contra el AZ Alkmaar, el Union Saint-Gilloise, el Bournemouth y el Besiktas.

El Crystal Palace, que ganó la Conference League la temporada pasada, por fin podrá jugar en la Liga Europa un año después de que la UEFA bloqueara su ingreso porque compartía vínculos de propiedad con el Lyon a través del empresario de Estados Unidos John Textor.

El Lyon ahora recibirá al Palace en la competición después de que Textor cortara lazos con el club francés, que es propiedad de otra estadounidense, Michele Kang.

El Celtic recibirá al Marsella y viajará dos veces a Portugal, para enfrentar al Benfica —donde el campeón escocés ganó la Copa de Europa de 1967— y el Torreense, de segunda división, el sorpresivo ganador de la Copa de Portugal.

El Bayer Leverkusen, que perdió la final de 2024 tras mantenerse invicto tanto en la liga como en la Liga Europa hasta entonces, fue sorteado para enfrentar a los equipos franceses Marsella y Lyon.

Los partidos de la Europa League comienzan el 16 y 17 de septiembre y la octava y última jornada se disputa el 28 de enero. La final, en mayo, se jugará en el estadio del Eintracht Frankfurt.

Los 36 equipos compartirán un fondo de premios de la UEFA de 565 millones de euros (658 millones de dólares).

Conference League

Ajax visitará al Atalanta en el duelo estelar de la Conference League después de que el sorteo de 36 equipos realizado el viernes emparejara a dos clubes que estuvieron en la Liga de Campeones la temporada pasada.

El exastro del Liverpool Mohamed Salah también ha bajado a la competición de tercer nivel con su nuevo club, el Trabzonspor, que recibirá al Freiburg, Heart of Midlothian y Jablonec.

El calendario de seis partidos del Trabzonspor también incluye visitas al Estrella Roja de Belgrado, KuPS Kuopio en Finlandia y CSKA Sofía.

Atalanta, campeón de la Europa League del 2024, recibirá al Ajax y tendrá desplazamientos por el mapa europeo a Pafos, en Chipre; Mjallby, en Suecia; y Kairat Almaty, en Kazajistán.

Monaco viajará dos veces a Gran Bretaña para enfrentar a Brighton y Heart of Midlothian, y recibirá a Freiburg, que llegó a la final de la Europa League la temporada pasada.

El propietario del Brighton, Tony Bloom, evitó enfrentarse a Hearts, donde posee una participación minoritaria del 29%. Eso cumple con las normas de la UEFA sobre propiedad de múltiples clubes, que limitan la llamada “influencia decisiva” en dos equipos de la misma competición.

Andorra tendrá por primera vez un equipo en una competición de la UEFA e Inter Escaldes recibirá a Copenhagen, que disputó la Liga de Campeones la campaña anterior. Inter Escaldes viajará a Estrella Roja, campeón de Europa en 1991, Getafe y Mjallby.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP