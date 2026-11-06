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El Sevilla no aprovecha localía y empata con Alavés pero apunta a la Conference League

El Sevilla no logró aprovechar la ventaja de jugar en casa al empatar 0-0 con el Alavés, aunque el punto cosechado fue suficiente para mantener al Sevilla en la sexta posición de la Liga española.