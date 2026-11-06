El Sevilla no aprovecha localía y empata con Alavés pero apunta a la Conference League

Tras un encuentro que contó con apenas cinco remates a puerta, el Sevilla aseguró un puesto en la Liga Conferencia, un lugar que aún podría perder si el Athletic de Bilbao vence al Osasuna el sábado.
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El Sevilla no logró aprovechar la ventaja de jugar en casa al empatar 0-0 con el Alavés, aunque el punto cosechado fue suficiente para mantener al Sevilla en la sexta posición de la Liga española.
Tras un encuentro que contó con apenas cinco remates a puerta, el Sevilla aseguró un puesto en la Liga Conferencia, un lugar que aún podría perder si el Athletic de Bilbao vence al Osasuna el sábado.
El Alavés se ubica en el noveno peldaño, pero una combinación específica de resultados podría hacerlo descender en la tabla.
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FUENTE: AP
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