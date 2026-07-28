El sencillo de McCann en la 12da da a Diamondbacks triunfo 8-7 ante Piratas

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El mexicano Gerardo Carrillo, de los Diamondbacks de Arizona, festeja tras sacar el último out ante los Piratas de Pittsburgh, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Justin Berl) AP

Arizona salió adelante pese a dilapidar una ventaja de seis carreras.

Brandon Lowe y Bryan Reynolds conectaron vuelacercas consecutivos por los Piratas para encender una remontada de tres carreras contra el cerrador Paul Sewald en la novena entrada, empatar el juego 6-6 y forzar las entradas extra.

El cuadrangular de dos carreras de Lowe fue su 22.º de la temporada, el mayor total del equipo.

Fue el tercer salvamento desperdiciado de Sewald en 27 oportunidades.

Los Piratas también anotaron tres carreras en la octava para acercarse 6-3 con sencillos productores de Ryan O’Hearn, así como de los dominicanos Endy Rodríguez y Marcell Ozuna.

Ambos equipos anotaron en la 10.ª por errores.

El mexicano Gerardo Carrillo (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas, mientras los Diamondbacks ganaron por 11.ª vez en 17 juegos. El hit ganador de McCann se lo conectó al dominicano Wilbur Dotel (1-3). _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP