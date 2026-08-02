El sencillo de Cronenworth da a Padres triunfo 6-5 ante Gigantes tras fallo de Miller

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Jake Cronenworth, de los Padres de San Diego, celebra tras conectar un sencillo de oro (walk-off) en la novena entrada con el que los Padres derrotaron a los Gigantes de San Francisco 6-5 en un partido de béisbol el sábado 1 de agosto de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Los Padres se mantuvieron a un juego del tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Padres tuvieron que reaccionar después de que el venezolano Osleivis Basabe, un reemplazo de última hora de su compatriota, el líder de bateo de las Grandes Ligas Luis Arraez, conectó un doble de dos carreras ante el All-Star Mason Miller con dos outs en la octava para empatar el juego 5-5.

Xander Bogaerts abrió la entrada con un doble ante Dylan Smith (0-3) y avanzó por un toque de sacrificio del venezolano Freddy Fermin. Con dos outs, el dominicano Fernando Tatis Jr. recibió boleto intencional antes de que Cronenworth pegara un sencillo al jardín central.

Miller (4-1) se llevó la victoria, además de su primer salvamento desperdiciado.

Fermin conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante Tyler Mahle para poner el marcador 3-2.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP