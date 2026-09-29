El Senado aprueba proyecto de ley sobre deportes universitarios para limitar pagos y traspasos

El quarterback de los Trojans de Southern California, Jayden Maiava (derecha), evade al apoyador de los Ducks de Oregon, Teitum Tuioti, durante la primera mitad de un partido de fútbol americano universitario, el 26 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

La abrumadora votación de 77-22 para aprobar la legislación es el esfuerzo más sólido hasta ahora del Congreso por establecer normas nacionales que regulen los pagos a los atletas universitarios por su nombre, imagen y semejanza, y la frecuencia con la que pueden transferirse. Otorgaría a la NCAA nueva autoridad sobre esas reglas y protecciones limitadas frente a las leyes antimonopolio para hacerlas cumplir.

El proyecto de ley es el resultado de años de negociaciones en el Senado que se intensificaron después de que un acuerdo de demanda en 2025 sacudiera el panorama de los deportes universitarios al permitir que las universidades pagaran a sus jugadores. La legislación, que aún tendría que aprobar la Cámara de Representantes, incorporaría el acuerdo a la ley, pero también establecería nuevos candados en torno al sistema en un intento de frenar los costos desbocados para las universidades.

“Sería bueno si los deportes universitarios pudieran arreglarse mágicamente por sí solos, pero esto es un asunto de ley, de ley federal, y solo el Congreso puede arreglarlo”, afirmó el presidente del Comité de Comercio del Senado, Ted Cruz, republicano por Texas, quien negoció el proyecto de ley con la principal demócrata del comité, la senadora Maria Cantwell de Washington.

El presidente Donald Trump elogió el proyecto de ley en una publicación en redes sociales después de su aprobación a última hora de la noche.

Los impulsores del proyecto de ley —más de 70 senadores de ambos partidos— sostienen que busca frenar los litigios constantes y la incertidumbre en los deportes universitarios para atletas, instituciones y aficionados. También otorgaría a cientos de miles de atletas nuevas protecciones de salud y laborales.

Pero los críticos señalan que el proyecto de ley no hace lo suficiente para proteger a los atletas ni para limitar las enormes sumas de dinero que fluyen hacia entrenadores, universidades y conferencias.

“Este es un proyecto de ley que, en esencia, consagra un sistema de explotación, y no soluciona los problemas más amplios”, declaró el senador Chris Murphy de Connecticut, un demócrata que ha trabajado con grupos laborales y de derechos civiles para movilizar oposición al proyecto.

El futuro del proyecto de ley sigue sin estar claro. Podría enfrentar una batalla cuesta arriba en la Cámara de Representantes, que durante el último año fracasó repetidamente en llevar al pleno una versión distinta y está en receso hasta después de las elecciones de noviembre.

Los legisladores tendrían que empezar de cero en el próximo Congreso si el proyecto no es aprobado por ambas cámaras antes de fin de año.

Proyecto aborda el gasto disparado y las transferencias ilimitadas

Los deportes universitarios han estado tambaleándose tras el acuerdo judicial de 2025 que permite a las instituciones educativas pagar directamente a los jugadores por su nombre, imagen y semejanza. Las consecuencias han reconfigurado la industria y han llevado a nóminas de plantillas de fútbol americano que pueden superar los 40 millones de dólares.

El proyecto de ley incorporaría el acuerdo judicial, incluido un tope de ingresos que permite a las instituciones compartir hasta 21,5 millones de dólares de ingresos con sus jugadores. La legislación más que duplicaría esa cifra para algunas universidades, al permitir hasta 27,5 millones de dólares adicionales en pagos mediante un fondo de retención, un cambio que ayudó a conseguir el respaldo de las dos conferencias más grandes, la Big Ten y la Southeastern Conference.

Para ayudar a las instituciones a recaudar más ingresos, el proyecto de ley daría a universidades y conferencias la opción de agrupar sus derechos de televisión.

La legislación también busca estabilizar el portal de transferencias de la NCAA, que ha llevado a que los jugadores cambien de equipo constantemente. Restringiría las transferencias de jugadores a un movimiento “gratuito” en cinco años sin tener que quedarse un año sin jugar, con algunas excepciones, y también limitaría a cinco años el total de elegibilidad.

El límite de elegibilidad propuesto llega en medio de una reacción contra instituciones que han ido empujando cada vez más los límites, incluidos los planes —ya cancelados— de LSU de incluir en la plantilla a jugadores que habían participado en campamentos de entrenamiento de la NFL.

“Eso probablemente fue como una gran alarma para algunas personas que lo vieron y dijeron: ‘Dios mío, esto está totalmente fuera de control’”, señaló Cantwell en una entrevista reciente con The Associated Press.

El proyecto de ley también restringiría que los entrenadores abandonen sus instituciones durante la temporada, obligaría a las universidades que quieran cambiar de conferencia a pasar tres años como independientes y evitaría que las conferencias crezcan más allá de 20 programas, un esfuerzo por impedir que las llamadas “superligas” se apoderen del deporte. Una enmienda de último minuto propuesta por la senadora Ashley Moody de Florida elevó ese tope de 19 en la legislación original.

La votación se retrasó varias horas el lunes mientras los senadores negociaban la enmienda de Moody y otras que finalmente se adoptaron, incluida una disposición para facilitar que los atletas demanden por agresión sexual y un requisito de divulgar financiamiento extranjero.

El Senado rechazó una enmienda del senador John Kennedy, republicano por Luisiana, que habría impuesto límites a los precios de las entradas para los aficionados, y dos del senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, que habrían fijado un tope de 5 millones de dólares al año para los salarios de los entrenadores y aumentado la compensación para atletas que sufran lesiones catastróficas.

Críticos señalan que no será suficiente para ayudar a los atletas

La legislación incluye nuevas protecciones para los atletas, entre ellas topes a las comisiones de los agentes y garantías de seguro médico y becas. También exigiría que las instituciones mantengan un número mínimo de deportes y de plazas en las plantillas, un esfuerzo para asegurar que los deportes femeninos y olímpicos no sean recortados en favor del fútbol americano, el baloncesto y otros deportes que generan más ingresos.

Aun así, algunos demócratas dicen que no haría lo suficiente para limitar el gran dinero en los deportes universitarios.

Murphy señaló la semana pasada que la legislación “pone un tope a la parte de los ingresos que reciben los estudiantes, pero no hay topes a los salarios de los entrenadores ni al tamaño de las donaciones a los programas deportivos”.

Grupos como la NAACP, el Congressional Black Caucus y la AFL-CIO también se han opuesto al proyecto, en parte porque deja sin resolver si los atletas deben ser considerados empleados con capacidad de negociar colectivamente.

Los cuatro demócratas negros en el Senado —Booker, Raphael Warnock de Georgia, Lisa Blunt Rochester de Delaware y Angela Alsobrooks de Maryland— se han opuesto al proyecto.

Booker, quien jugó fútbol americano en Stanford a finales de la década de 1980 con una beca, destacó el “papel desproporcionado” que desempeñan los atletas negros en los deportes universitarios. Dijo que no fue sino hasta que los atletas universitarios pudieron empezar a ganar casos en los tribunales cuando el poder comenzó a cambiar, “y ahora la NCAA viene aquí al Senado de Estados Unidos, pidiendo poderes amplísimos” para quedar exenta de las leyes antimonopolio.

“Sabemos a quién está protegiendo este proyecto de ley”, afirmó Booker.

La aprobación en la Cámara es incierta

Pese al fuerte respaldo bipartidista en el Senado, el proyecto enfrenta un camino incierto en la Cámara de Representantes.

Los legisladores de la Cámara no regresarán a Washington hasta mediados de noviembre, después de las elecciones. Y no está claro qué estará en la agenda de los líderes republicanos en las caóticas últimas semanas del periodo de sesiones.

La presión de Trump podría ayudar a empujar el proyecto hacia su aprobación. Pero algunos republicanos de la Cámara han insistido en incluir un lenguaje que establezca explícitamente que los atletas no son empleados, algo que el proyecto del Senado no contiene, una concesión clave a Cantwell para conseguir suficiente apoyo demócrata.

Tras la aprobación del proyecto, Cruz dijo que espera “que veamos en la Cámara lo mismo que vimos en el Senado: una gran votación bipartidista”.

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Pells informó desde Denver. La periodista de The Associated Press Michelle L. Price contribuyó a este reportaje.

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FUENTE: AP