El safety de Bears Coby Bryant se perderá de 4 a 6 meses tras cirugía de rodilla

El esquinero de los Bears de Chicago, Coby Bryant, habla durante una conferencia de prensa en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo, el miércoles 29 de julio de 2026, en Lake Forest, Illinois. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Bryant, quien firmó un contrato de 40 millones de dólares por tres años como agente libre tras la campaña anterior, estaba llamado a ser una pieza importante de una renovada secundaria de Chicago.

Sin revelar detalles de la lesión, Johnson indicó que Bryant fue operado el viernes. No descartó la posibilidad de que Bryant regrese esta temporada.

“Pude verlo hoy. Va a querer volver cuanto antes para ayudarnos ahí al final del año”, comentó Johnson.

Bryant se lesionó en un entrenamiento el 3 de agosto. ESPN informó inicialmente que podría perderse de ocho a 10 semanas, pero el equipo nunca confirmó ese plazo.

Chicago dejó que el profundo All-Pro Kevin Byard se marchara a Búfalo en la agencia libre y contrató a Bryant, quien pasó cuatro años con los Seahawks de Seattle. Fue el free safety titular del equipo que ganó el Super Bowl la temporada pasada.

“Coby es el modelo de cómo queremos que juegue todo nuestro equipo. Fue una parte importante de la ofensiva, la defensa y los equipos especiales; la mentalidad, la forma de pensar, su enfoque. Nos encantó todo de él", manifestó Johnson.

“Sin duda esto nos hace retroceder un poco, pero también abre oportunidades para que otros muchachos cubran ese vacío, y quizá sean jugadores a los que esperamos impulsar un poco”.

El exsafety de Dallas y Tennessee, Xavier Woods, fue contratado la semana pasada y de inmediato entró como reemplazo de Bryant. Interceptó un envío del quarterback Caleb Williams en su primera práctica completa.

“Es un jugador veterano, ha jugado mucho fútbol americano, ha estado en varios esquemas distintos. Ha sido un jugador productivo”, señaló Dennis Allen, coordinador defensivo.

Woods jugó para el entrenador de backs defensivos de los Bears, Al Harris, en Dallas al inicio de su carrera.

“Así que hay cierta familiaridad con él. Y creo que, ahora mismo, necesitábamos otra pieza veterana ahí atrás, en la parte profunda, específicamente en la posición de safety”, agregó Allen.

Dolencias de otros jugadores de los Bears

La noticia sobre Bryant llega mientras los Bears lidian con varias lesiones menos graves. Chicago se prepara para recibir a Cleveland el sábado en su primer partido de pretemporada.

El receptor abierto Luther Burden sufrió una lesión en la ingle la semana pasada.

Johnson también actualizó el estado del tackle izquierdo titular Ozzy Trapilo, quien sufrió una lesión del tendón rotuliano el pasado enero en una victoria de playoffs sobre Green Bay. Trapilo progresa bien, y Johnson no descartó que vuelva a entrenar antes de que termine la pretemporada.

Los Bears han estado entrenando sin el ala defensiva Montez Sweat, el tackle izquierdo Braxton Jones, el safety/esquinero suplente Cam Lewis y el safety suplente Elijah Hicks. Todas esas lesiones, excepto la de Hicks, se consideran día a día.

La siguiente opción de esquinero, Kyler Gordon, sigue en la lista de físicamente incapaz de jugar tras una lesión en la pantorrilla antes del campamento de entrenamiento.

Los Bears recurrieron la semana pasada a la opción del novato seleccionado en la cuarta ronda Malik Muhammad, quien continúa trabajando con los titulares en ese rol.

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FUENTE: AP