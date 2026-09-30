El Right Livelihood Award honra a mujeres que enfrentan autócratas, discriminación e IA sin control

ARCHIVO — En esta imagen del 1 de mayo de 2018, la abogada paquistaní Jalila Haider, entonces en huelga de hambre, descansa en un campamento en Quetta, Pakistán. (AP Foto/Arshad Butt, Archivo) AP

Los destinatarios del premio internacional son una abogada pakistaní, una investigadora de IA nacida en Etiopía, un grupo georgiano de derechos legales y una red de agricultoras en todo el sur de África.

El galardón anual fue creado en 1980 por el filántropo sueco-alemán Jakob von Uexkull, quien quería reconocer trabajos que contribuyen a un mundo más justo y pacífico. Tradicionalmente se anuncia poco antes de los Premios Nobel, que se darán a conocer a partir del próximo lunes.

Right Livelihood indicó que las galardonadas de este año reciben el premio por su “resistencia a sistemas que empujan a las personas hacia los márgenes, y una insistencia compartida en volver a poner a las personas en el centro”. Fueron elegidas entre 200 nominaciones de 72 países.

“Un sistema construido para servir a unos pocos nunca iba a sostenerse. Este año honramos a mujeres que se negaron a esperar permiso”, afirmó Ole von Uexkull, sobrino del fundador del premio y director general de la organización. “Están reescribiendo las reglas que autócratas, patriarcas y los hombres más poderosos de Silicon Valley daban por hecho que les correspondía escribir a ellos solos”.

“Con las laureadas de 2026 honramos cuatro ejemplos brillantes de construir poder a partir de la cooperación, no de la violencia, para que se respeten los derechos de todas las personas y se escuche cada voz”, dijo Von Uexkull al presentar los premios. “Creemos que este tipo de poder colectivo es la clave para evitar crisis globales, de las que se benefician unas pocas personas ultrarricas, mientras todos los demás tienen mucho que perder”.

Una abogada pakistaní que trabaja para proteger a comunidades vulnerables

Jalila Haider, abogada de derechos humanos que defiende a algunas de las comunidades más vulnerables de Pakistán frente a la represión estatal, la discriminación contra las mujeres y la violencia étnica, recibió el premio “por derribar barreras, como la primera abogada de su comunidad hazara, para desafiar la persecución étnica, estatal y patriarcal, guiada por la convicción de que ningún ser humano es ilegal”.

Al combinar el trabajo jurídico con esfuerzos para ayudar a las comunidades a defenderse por sí mismas, “Haider ha logrado justicia para miles de personas atacadas o ignoradas por quienes están en el poder, en particular minorías étnicas, de género y religiosas, así como refugiados”, indicó la organización. El bufete de Haider también ha ayudado a más de 600 activistas políticos y defensores de derechos humanos a recuperar el derecho a viajar libremente.

Un grupo de agricultoras del sur de África que defiende los derechos sobre la tierra

También fue reconocida la Asamblea de Mujeres Rurales “por organizar a mujeres rurales de todo el sur de África en una fuerza unida que defiende la tierra, las semillas y la autonomía corporal frente al saqueo corporativo y patriarcal”.

La Asamblea de Mujeres Rurales es un movimiento autoorganizado de más de 178.000 agricultoras de pequeña escala en 11 países del sur de África. Ha establecido 24 sitios donde las agricultoras reproducen y preservan semillas para futuras siembras y ha documentado cientos de variedades locales de semillas, lo que ayuda a proteger la práctica de guardar e intercambiar semillas tradicionales, señaló la fundación sueca.

Un grupo georgiano de derechos humanos que trabaja para salvaguardar la democracia

La Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia ganó el premio “por construir y salvaguardar la democracia georgiana y sostener el poder cívico frente a una ofensiva autocrática”.

El grupo fue fundado en 1994 por abogados voluntarios que ayudaron a redactar la primera constitución del país tras su independencia.

Según Right Livelihood, ha logrado importantes victorias legales que reconfiguraron la política nacional, incluidas protecciones para personas con discapacidad, educación gratuita para todos los niños y compensación para víctimas de la represión de la era soviética.

Una investigadora que expone daños que la IA ya está causando

Right Livelihood también distinguió a la investigadora de IA Timnit Gebru “por desafiar el poder concentrado en la inteligencia artificial y ser pionera en una tecnología digital arraigada en la justicia, la experiencia vivida y la agencia humana”.

Gebru, nacida en Etiopía en una familia de origen eritreo, es la fundadora del Instituto de Investigación de IA Distribuida.

Right Livelihood indicó que su trabajo cuestiona el control que un pequeño número de empresas poderosas ejerce sobre la IA y expone daños que los sistemas de IA ya están causando, en particular a comunidades que enfrentan discriminación y exclusión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP