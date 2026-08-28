El rey Harald V de Noruega fallece a los 89 años y su hijo Haakon se convierte en rey

Flores depositadas ante el Slottsplassen luego de que se anunció que el rey de Noruega, Harald V, estaba "muy grave", el 27 de agosto de 2026, en Oslo. (Cornelius Poppe /NTB Scanpix via AP) AP

El palacio real reportó que el deceso se produjo en el Hospital Nacional de Oslo el viernes a las 6:35 de la mañana.

Harald era el monarca de más edad en Europa. El popular Harald modernizó la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros reyes de avanzada edad que, en los últimos tiempos, han abdicado en sus herederos. Su hijo pasa automáticamente a ser Haakon VIII.

Como ocurre con otras casas reales de Europa, en Noruega el rey tiene un papel en gran medida simbólico, con estatus de celebridad, mientras que el poder real en la democracia de 5,5 millones de habitantes recae en un parlamento electo. Harald fue coronado tras la muerte de su padre, Olav V, nacido en Reino Unido, en enero de 1991, y reinó durante el auge económico de la nación nórdica impulsado por el petróleo y el gas.

Harald nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, y se convirtió en el primer príncipe noruego nacido en el país desde el rey Olav IV en 1370. En los siglos posteriores, Noruega no tuvo rey propio hasta que se eligió al abuelo de Harald, Haakon VII, tras la disolución de la unión entre Suecia y Noruega en 1905.

Harald tenía 3 años cuando los nazis ocuparon Noruega al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar ser capturados, su madre huyó con él y con sus hermanas, Ragnhild y Astrid, primero a Suecia y luego en barco a Estados Unidos, mientras que su padre y su abuelo se exiliaron a Reino Unido junto con el gobierno noruego.

La negativa de Haakon a plegarse a las exigencias alemanas le granjeó respeto entre su pueblo.

Durante su estancia en Estados Unidos, la realeza noruega fue con frecuencia invitada a la Casa Blanca. A los 6 años, Harald cumplió su primer acto oficial: bautizar nuevos aviones de guerra en una base aérea noruega en Canadá.

La familia se volvió a reunir en Noruega en junio de 1945, poco después del final de la guerra. Harald asistió a escuelas públicas, a la academia militar noruega y a la Universidad de Oxford.

Igual que su padre —que fue campeón olímpico de vela en 1928—, Harald amaba el mar y los veleros. Representó a Noruega en varios Juegos Olímpicos y, en 1987, capitaneó su yate hasta el oro en los Campeonatos Mundiales.

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Jan M. Olsen, experiodista de AP, aportó previamente información para esta historia desde Copenhague, Dinamarca.

FUENTE: AP