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El rey Felipe VI de España reconoce que en la conquista de América hubo "mucho abuso"

MADRID (AP) — El rey de España, Felipe VI, afirmó el lunes que la conquista española de las Américas incluyó “mucho abuso” y “controversias morales y éticas”, con un tono conciliador en una disputa de años entre España y México por los abusos de la era colonial cometidos por la corona española hace siglos.

ARCHIVO - El rey Felipe VI de España asiste a los actos conmemorativos del 10mo aniversario de su proclamación como rey de España en el Palacio Real de Madrid, el 19 de junio de 2024. (Juan Medina/Pool Photo vía AP/Archivo)
ARCHIVO - El rey Felipe VI de España asiste a los actos conmemorativos del 10mo aniversario de su proclamación como rey de España en el Palacio Real de Madrid, el 19 de junio de 2024. (Juan Medina/Pool Photo vía AP/Archivo) AP

El monarca hizo esas declaraciones al conversar con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, durante una visita a una exposición museística en Madrid sobre el papel de las mujeres en el México precolombino.

Sobre la conquista española de hace siglos, Felipe VI señaló que hay cosas que cuando "las estudiamos, las conocemos, dices bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores actuales, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos”.

“Y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con análisis objetivo y riguroso”, añadió.

Las declaraciones simbólicas del monarca se produjeron tras años de un rifirrafe diplomático entre España y México por las exigencias del gobierno mexicano de que España se disculpe por la conquista de México en 1519-1521, que derivó en la muerte de una gran parte de la población del país.

En 2019, en una carta enviada al rey de España y al papa Francisco, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió que España reconociera pública y oficialmente los abusos cometidos durante la conquista de México. España se negó a hacerlo, lo que empeoró las relaciones entre ambos gobiernos.

En 2024, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no invitó al rey Felipe a su investidura debido a la negativa del palacio real a emitir una disculpa formal, una decisión que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de “inaceptable”. España se negó a enviar un representante a la investidura de Sheinbaum.

Pero las tensiones empezaron a disminuir el año pasado, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que hubo injusticias hacia la población indígena de México a manos de los conquistadores españoles. Esos comentarios se produjeron en la inauguración de la misma exposición del museo a la que asistió el rey el lunes.

“Ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”, comentó Albares.

Sheinbaum reconoció las declaraciones del ministro como un primer paso y dijo entonces que “es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia”.

Los comentarios de Felipe no constituyen una disculpa formal del palacio real de España. Sheinbaum dijo el lunes que necesitaba revisar sus declaraciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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