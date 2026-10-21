El rey Carlos de Reino Unido encabeza homenaje a sobrevivientes, a 60 años de la tragedia de Aberfan

ARCHIVO – Rescatistas trabajan entre una enorme cantidad de escombros tras el derrumbe de una pila de desechos en Aberfan, Gales, el 22 de octubre de 1966. (AP Foto, Archivo) AP

Carlos, quien estuvo acompañado en Aberfan por su esposa, la reina Camila, y su hijo mayor, el príncipe William, afirmó que fue “profundamente conmovedor” escuchar los testimonios de quienes sobrevivieron al derrumbe de una montaña de lodo de carbón sobre la escuela primaria Pantglas el 21 de octubre de 1966.

El desastre se produjo tras varios días de fuertes lluvias, cuando los desechos mineros extraídos de la cercana mina de carbón Merthyr Vale se desprendieron y se precipitaron con estruendo ladera abajo. Los residuos de carbón habían sido apilados durante años en lo alto de Aberfan, pese a que había numerosos manantiales subterráneos debajo.

Los niños de la escuela apenas se preparaban para las clases cuando unos 42.500 metros cúbicos (1,5 millones de pies cúbicos) de lodo licuado se estrellaron contra la escuela y varias casas cercanas. Cerca de la mitad de los niños de la escuela primaria murieron en la tragedia.

Los directivos de la industria del carbón de la época habían sido advertidos sobre la posibilidad de un deslizamiento de desechos antes del desastre. Pese a una investigación pública de 76 días realizada entonces, nadie fue procesado ni perdió su empleo.

“Hemos escuchado historias de desconsuelo, pero también de heroísmo”, manifestó Carlos mientras visitaba el Jardín Conmemorativo de Aberfan, ubicado en el lugar donde estaba la escuela primaria. “Hemos oído del dolor más atroz, pero también de la entereza más inspiradora”.

Durante los actos conmemorativos, se realizó una oración y un momento de silencio en el jardín. El rey y William depositaron coronas, mientras la reina colocó un ramillete.

“Nadie debería tener que soportar jamás lo que ustedes, como comunidad, han soportado, pero nadie podría haberlo soportado con mayor fortaleza, resiliencia o esperanza”, expresó Carlos. “Por favor, sepan cuán profundamente compartimos su dolor, cuánto admiramos su fortaleza y que ustedes siempre estarán en nuestros corazones”.

Rona Price, de 94 años, una expolicía que acudió al lugar de la tragedia, fue una de las personas que se reunieron con los miembros de la realeza, y lo describió como un “gran honor”.

Jeff Edwards, sobreviviente de Aberfan, agradeció a la familia real su “apoyo, compasión y compromiso perdurables” en un discurso ante quienes se congregaron en el centro comunitario.

Desde hace mucho tiempo, la realeza ha mostrado su apoyo a la comunidad. La madre de Carlos, la reina Isabel II, visitó Aberfan ocho días después de la tragedia y poco después de que se realizara un funeral masivo. Se dijo que su decisión de no visitar antes fue uno de los mayores arrepentimientos de su reinado. Regresó a Aberfan tres veces más a lo largo de su vida.

“El 21 de octubre de 1966 quedó grabado para siempre en nuestra memoria, un día de tragedia y pérdida inimaginables que cambió para siempre la vida de las familias y de la comunidad”, señaló Edwards. “La presencia de miembros de la familia real en esos difíciles años se convirtió en una parte duradera y profundamente valorada de la historia de Aberfan”.

A principios de esta semana, el primer ministro británico Andy Burnham también visitó el pueblo para rendir homenaje a la fortaleza y resiliencia de la comunidad tras el desastre.

“Visité el lunes y escuché cómo las injusticias que la gente sufrió en ese momento y después de la tragedia a manos del Estado todavía duelen”, declaró el miércoles en la Cámara de los Comunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP