El rey Carlos III presenta la agenda del gobierno mientras crece presión sobre Starmer

El rey Carlos III y la reina Camila en la apertura del Parlamento en el Palacio de Westminster en Londres, el 13 de mayo del 2026. (Chris Jackson/Pool Photo via AP) AP

En un discurso ante los legisladores, impregnado de toda la pompa que acompaña la apertura ceremonial del Parlamento, el rey afirmó que la política energética del Reino Unido, la defensa y la seguridad nacional se pondrían a prueba mientras el país afronta las consecuencias de las guerras en Irán y Ucrania.

Al prometer medidas contra el antisemitismo, señaló que el gobierno “defenderá los valores británicos” de decencia y tolerancia.

La cuestión es si Starmer seguirá en el cargo para aplicar las medidas y, incluso si se mantiene en el puesto, si tendrá la autoridad para sacar adelante sus propuestas.

Más de una quinta parte de los legisladores laboristas en la Cámara de los Comunes le han pedido a Starmer fijar un calendario para su salida. Algunos ministros de menor rango han abandonado el gobierno en señal de protesta, pero nadie ha desafiado aún a Starmer de manera directa.

A primera hora del miércoles, el secretario de Salud Wes Streeting —uno de los nombres mencionados como posible sucesor de Starmer— se reunió con el primer ministro en un encuentro que duró menos de 20 minutos. Streeting no habló con los periodistas al entrar o salir del 10 de Downing Street, pero la BBC y el Times de Londres informaron que podría dimitir y lanzar un desafío por el liderazgo.

El Discurso del Rey representa el más reciente intento de Starmer por salvar su mandato después de que el Partido Laborista sufriera enormes pérdidas en las elecciones locales y regionales de la semana pasada. Si esos resultados se repitieran en unas elecciones nacionales que deben celebrarse antes de 2029, el partido sería expulsado del poder de forma abrumadora.

Tras el discurso, Streeting no mencionó ninguna candidatura al liderazgo, pero indicó que estaba centrado en su trabajo. El proyecto de salud previsto para la próxima sesión parlamentaria “potenciará el impacto de nuestra inversión y modernización” en el Servicio Nacional de Salud, sostuvo.

“Mucho hecho, mucho por hacer”, escribió en redes sociales.

El Partido Laborista logró una victoria electoral aplastante en 2024, desalojando a los conservadores del poder tras 14 años, pero desde entonces la popularidad del partido se ha desplomado y Starmer ha sido culpado. Entre las razones figuran una serie de errores, una economía en dificultades, una percepción de falta de visión por parte del primer ministro y dudas sobre su criterio. La elección de Starmer de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha seguido persiguiéndolo.

El poder histórico choca con la realidad moderna

El Discurso del Rey, en realidad redactado por el gobierno, fusiona el poder histórico y la grandeza de Gran Bretaña con la realidad de un país moderno de tamaño medio con unas fuerzas armadas infrafinanciadas, una deuda en aumento y una influencia internacional menguante.

El discurso es el eje de una jornada de ceremonia y tradición que se sigue desde 1852, con elementos del programa que se remontan al siglo XVI. La apertura estatal del Parlamento utiliza una puesta en escena cuidadosamente coreografiada para mostrar la evolución de Gran Bretaña desde una monarquía absoluta hacia una democracia parlamentaria en la que el poder real recae en la Cámara de los Comunes, elegida por los ciudadanos.

En el centro de la agenda del gobierno está reforzar la “seguridad económica, la seguridad energética, nuestra defensa y la seguridad nacional” del país.

El rey, que realizó el breve trayecto desde el Palacio de Buckingham hasta las Casas del Parlamento en un carruaje tirado por caballos, también afirmó que el gobierno “defenderá los valores británicos de decencia, tolerancia y respeto por las diferencias bajo nuestra bandera común” y añadió que se tomarían medidas urgentes para combatir el antisemitismo.

La breve visita del rey al Parlamento

Durante su discurso, que pronunció sentado junto a la reina Camila, el rey se colocó la Corona Imperial del Estado y la túnica de Estado.

Una vez que estuvieron sentados, un funcionario de la Cámara de los Lores llamado Black Rod, denominado así por la vara de ébano que porta, se dirigió a la Cámara de los Comunes para convocar a los miembros. Las puertas de la sala de los Comunes se cerraron de golpe en la cara de Black Rod para simbolizar la independencia de la cámara frente a la monarquía, y no se abren hasta que Black Rod golpea las puertas tres veces.

Cuando los miembros de los Comunes se agolparon en la sala de los Lores, el rey pronunció el discurso.

Después del discurso, la pareja real se retiró y las dos cámaras del Parlamento comienzan varios días de debate sobre su contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP