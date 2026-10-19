El resurgir del Barcelona se pone a prueba en visita al PSG por la Champions

Lamine Yamal (izquierda) celebra con su compañero Jules Koundé tras anotar el primer gol del Barcelona en la victoria ante Real Betis, el sábado 17 de octubre de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón) AP

En la antesala del partido más importante de la temporada para el Barça — el clásico contra su acérrimo rival Real Madrid en La Liga el domingo — llega una visita muy esperada al Paris Saint-Germain el martes. Es por lejos el duelo más destacado de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Se enfrentan los dos primeros de la tabla en esta incipiente fase de liga y, para muchos, un adelanto temprano de lo que bien podría ser la final, que se disputará en Madrid el próximo junio.

Eso confirmaría el resurgimiento definitivo del Barça, que no disputa el partido por el título de la Champions desde 2015 — cuando Luis Enrique, el actual entrenador del PSG, estaba al mando y Messi hacía estragos en aquella prolífica delantera junto a Neymar y Luis Suárez.

Más de una década después, el fuste de los nombres no es el mismo — al menos todavía — pero jugadores como Lamine Yamal y Raphinha no se cansan de marcar goles jornada tras jornada.

El Barça ha disputado 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, los ha ganado todos y ya ha marcado 48 goles. Eso se traduce en 4,3 goles por partido.

¿Puede continuar eso contra el PSG, el campeón defensor por partida doble y el equipo que ha marcado la pauta en el fútbol europeo durante las dos últimas temporadas?

El PSG también ha levantado en las últimas semanas: ha ganado seis partidos seguidos, incluidos dos consecutivos en la Liga de Campeones: 6-1 en casa ante el Slovan Bratislava y 4-2 en el campo del Manchester City la semana pasada. Eso lo convierte en el máximo goleador del torneo, con un gol más que el Barça tras su victoria 5-1 sobre Feyenoord y el triunfo 4-1 en Galatasaray.

Hace un año, el PSG llegó a Barcelona en la fase de liga sin sus atacantes Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskheli por culpa de lesiones, y remontó para ganar 2-1, con Gonçalo Ramos anotando el gol de la victoria a los 90 minutos.

La revancha sería dulce para el Barça en la prueba definitiva de su rejuvenecimiento.

Bayern-Arsenal es otro duelo de alto perfil

Si el PSG y el Barcelona son actualmente los dos mejores equipos de Europa, Bayern Múnich y Arsenal no están muy lejos.

Se enfrentan en Múnich en otro duelo estelar que mide a otra de las delanteras más prolíficas de Europa contra la defensa más ordenada del continente.

El Bayern, que suma cuatro puntos de seis posibles en la Liga de Campeones hasta ahora, llega entonado por la victoria 6-1 sobre Leipzig en la Bundesliga que le dejó con 36 goles en 10 partidos esta temporada.

Arsenal aún no ha encajado un gol tras victorias consecutivas en Europa y está empatado con el mejor registro defensivo de la Liga Premier, con cinco goles recibidos en siete partidos.

Sin embargo, se plantean dudas sobre la potencia ofensiva bajo la conducción Mikel Arteta, quien manifestó tras la derrota por penales ante el PSG en la final de la pasada edición que su equipo necesitaba mostrar más ambición para “alcanzar otro nivel”.

Por el momento, parece que Arteta vuelve a apoyarse en su férrea defensa para obtener resultados. El miércoles, tendrá que frenar a Harry Kane, el ex Tottenham que ha marcado 17 goles — la cifra más alta de la competición — en la Liga de Campeones desde el inicio de la pasada temporada.

Emery sigue haciendo maravillas en el Villa

No se sorprenda si el Aston Villa termina la tercera jornada de partidos en lo más alto de la clasificación de la Champions.

El club inglés es uno de nueve equipos con el máximo de seis puntos y ocupa el tercer lugar, con la misma diferencia de goles de +7 que el PSG y el Barça.

Sin embargo, el Villa tiene un compromiso más favorable, en casa ante el equipo noruego Viking.

Es un testimonio de la capacidad de Unai Emery como entrenador que el Villa vuelva a estar en lo alto, después de haber ganado 3-2 en el campo de Club Brujas y arrasar 6-0 a Fenerbahçe.

Emery perdió la columna vertebral de su equipo durante el verano con las salidas de Emi Martínez, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Morgan Rogers y Ollie Watkins, pero ha confeccionado una nueva alineación, encabezada por Nicolas Jackson y el emocionante mediocampista suizo Johan Manzambi.

La reputación ampliamente extendida de Emery como uno de los mejores entrenadores de Europa está plenamente justificada.

Haaland podría descansar

El Manchester City quizá tenga que poner en pausa las asombrosas hazañas goleadoras de Erling Haaland en la Liga de Campeones.

El delantero, que suma 61 goles en apenas 60 partidos en la competición, salió cojeando del campo tras la victoria 3-2 sobre el Ipswich en la Premier el sábado. Fue su tercer partido consecutivo después de un periodo de compromisos internacionales con Noruega que terminó con Haaland pidiendo el cambio por fatiga.

Un partido en casa contra el AEK Atenas parece la oportunidad ideal para que el técnico Enzo Maresca le dé descanso.

Los problemas de Italia a nivel internacional — de manera sorprendente, la selección masculina no se ha clasificado a tres Copas del Mundo consecutivas — son bien conocidos.

A nivel de clubes tampoco va muy bien.

Apenas un equipo italiano alcanzó los octavos de final de la Champions la temporada pasada — y allí el Atalanta fue vapuleado 10-2 en el global por el Bayern — y los cuatro representantes del país (Inter de Milán, Napoli, Como y Roma) esta temporada han perdido seis de sus ocho partidos combinados hasta ahora. Solo ha habido una victoria, por parte de Como.

Los cuatro juegan en casa esta semana y, sobre el papel, tienen compromisos favorables. Roma-Slovan Bratislava y Napoli-Bodø/Glimt el martes, seguidos por Como-Manchester United e Inter de Milán-Shakhtar Donetsk.

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FUENTE: AP