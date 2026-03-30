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El reloj corre para que Reales encuentren una casa cuando expire el contrato del Kauffman Stadium

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El propietario de los Reales, John Sherman, reconoció el lunes que hay un sentido de urgencia en el equipo de las Grandes Ligas para decidir dónde jugará más allá de la temporada 2031, cuando vence su contrato de arrendamiento en el envejecido pero querido Kauffman Stadium.

El pitcher de los Reales de Kansas City Seth Lugo trabaja la primera entrada ante los Bravos de Atlanta el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)
El pitcher de los Reales de Kansas City Seth Lugo trabaja la primera entrada ante los Bravos de Atlanta el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Reales han considerado varios emplazamientos para un estadio en el área metropolitana de Kansas City, y algunos de ellos —incluido uno en el suburbio de Overland Park, Kansas— han sido descartados. Ahora, el club parece estar concentrándose en sitios en el centro de Kansas City, al otro lado del río Missouri en el condado de Clay, Missouri, y en un posible traslado al otro lado de la frontera estatal hacia Kansas City, Kansas.

En ese caso, los Reales seguirían los pasos de sus vecinos de la NFL, los Chiefs, que anunciaron en diciembre que construirán un estadio con techo abovedado de 3.000 millones de dólares como parte de una alianza público-privada cerca del Kansas Speedway para reemplazar el Arrowhead Stadium.

El Arrowhead Stadium y el Kauffman Stadium son vecinos en el Truman Sports Complex, en el condado de Jackson, Missouri.

“Siempre es peligroso fijar una fecha límite, pero creo que el ritmo se está acelerando”, comentó Sherman antes de el juego inaugural en casa el lunes ante los Mellizos de Minnesota. “Y, en línea con lo que he venido diciendo, sí, espero que podamos hablar de algo más pronto que tarde. Hay un gran sentido de urgencia, en general”.

En la mayoría de los casos, la construcción de un estadio puede tardar de cuatro a cinco años, dependiendo del alcance del proyecto y la ubicación. Eso significa que el margen que los Reales tenían cuando comenzaron a considerar mudarse del Kauffman Stadium se ha reducido a apenas unos meses.

Lo más cerca que han estado de tomar una decisión fue en abril de 2024, cuando se unieron a los Chiefs en un plan conjunto para renovar el Arrowhead Stadium y reemplazar el Kauffman Stadium con un parque de béisbol en el centro. Pero los votantes del condado de Jackson rechazaron de forma abrumadora la extensión de un impuesto para ayudar a pagar los proyectos, lo que obligó a ambas franquicias a seguir caminos separados.

Los Chiefs ya saben dónde jugarán después de que venza su contrato de arrendamiento. Los Reales esperan saberlo en los próximos meses.

“Todos estamos interesados en saber cuál será el próximo hogar generacional de los Reales de Kansas City y de las Grandes Ligas”, señaló Sherman, quien hace tiempo expresó su apoyo a que el equipo se quede en el centro, pero parece haberse abierto a otras oportunidades.

Sherman estuvo presente en el día inaugural de los Reales ante Atlanta. Los Bravos construyeron el Truist Park como pieza central de un amplio y dinámico desarrollo de uso mixto. Se hospedó en un hotel cerca del estadio y pareció quedar impresionado por casi todos los aspectos del proyecto, ya fuera el flujo del tráfico o los restaurantes y tiendas que se llenaban de aficionados antes y después de los partidos.

“Era como un día de partido universitario, ¿sabes? Muchísima gente alrededor. El nivel de energía era increíble. Todos los restaurantes y los locales comerciales estaban llenos”, manifestó Sherman. “Es como un desarrollo de ‘todo lo que puedas hacer’”.

Sherman explicó que los dos elementos más importantes de un posible acuerdo para el estadio son el control del sitio —que el club tiene, en distintos grados, en cada uno de sus posibles destinos— y el marco para algún financiamiento público. El componente de financiamiento privado, tanto para el estadio como para cualquier distrito que lo acompañe, sería más fácil de concretar una vez que esas piezas estén en su lugar.

Funcionarios del condado de Jackson han comenzado a planificar para el día en que los Chiefs ya no jueguen en el Arrowhead Stadium y los Reales se hayan mudado del Kauffman Stadium. La semana pasada, anunciaron la creación de un grupo de trabajo que se reunirá por primera vez el próximo mes y tendrá 90 días para elaborar recomendaciones sobre el uso del Truman Sports Complex.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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