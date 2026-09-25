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El QB Sam Darnold vuelve con Seahawks ante Commanders tras lesión en el glúteo

El quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, jugará el domingo contra los Commanders de Washington Commanders después de perderse el último partido de Seattle por una lesión en el glúteo que sufrió en el debut de la temporada.

“Sam va a jugar. Está listo, ha hecho un gran trabajo”, afirmó el viernes el entrenador Mike Macdonald.

Darnold se lesionó en la primera serie ofensiva de los Seahawks en su victoria inaugural de la temporada por 13-10 sobre los Patriots. El suplente Drew Lock tomó el relevo y fue titular en la victoria del domingo pasado por 31-7 en Arizona.

Darnold no se perdió ningún partido la campaña pasada, cuando lideró a los Seahawks a un título de Super Bowl. Lanzó para 4.048 yardas con 25 touchdowns y 14 intercepciones, mientras Seattle ganó 14 partidos de temporada regular, un récord de la franquicia.

“Se ve muy bien. Vamos a toda marcha. Es un milagro médico que haya vuelto”, comentó Macdonald.

Hubo preocupación después de que Darnold fuera capturado en el debut por Dre’Mont Jones, de Nueva Inglaterra. Recibió tratamiento en la banda antes de salir cojeando hacia el vestuario y luego ser trasladado al hospital.

Al principio se creyó que Darnold tenía una lesión en la cadera, pero una resonancia magnética posteriormente descartó esa posibilidad. Regresó a entrenar el miércoles.

“Muchas emociones diferentes. Muchas posibilidades, en cuanto a cuánto tiempo estaría fuera y posibilidades de distintas lesiones”, explicó Darnold el jueves, sobre su estado mental tras la lesión.

Los Seahawks (2-0) han estado bien hasta ahora con Lock, quien ha lanzado cuatro pases de touchdown —todos al receptor estrella Jaxon Smith-Njigba—.

“(Lock) es un crack. Salió ahí, jugó bien. Me alegro por él y fue genial. Fue genial ver su proceso durante la semana y cómo lo encaró. Salir y rendir de la manera en que lo hizo no fue ninguna sorpresa”, expresó Darnold.

Macdonald también indicó el viernes que el safety Julian Love no jugaría contra los Commanders después de que se le tensara la pantorrilla durante el entrenamiento del jueves. Love ha logrado intercepciones en cada uno de los dos primeros partidos de los Seahawks.

Macdonald no sabía cuánto tiempo estaría fuera Love. El safety AJ Finley fue ascendido al roster activo de 53 jugadores para el partido. Finley estuvo entre los últimos recortes del roster de los Seahawks de cara a esta temporada, pero fue vuelto a firmar para el equipo de prácticas un día después.

“Ahora está metido de lleno. Está afiladísimo y es un gran comunicador, tiene buenas manos para el balón, todas esas cosas. Me entusiasma que tenga la oportunidad”, señaló Macdonald.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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