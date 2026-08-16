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El QB de Commanders Marcus Mariota tiene un esguince en la rodilla derecha, dice fuente de AP

El quarterback suplente de los Commanders de Washington, Marcus Mariota, tiene un esguince del ligamento colateral medial en la rodilla derecha, según una persona familiarizada con la situación.

El quarterback de los Commanders de Washington, Marcus Mariota (8), se retira del campo durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los Dolphins de Miami, el viernes 14 de agosto de 2026, en Landover, Maryland. (Foto AP/Nick Wass)
El quarterback de los Commanders de Washington, Marcus Mariota (8), se retira del campo durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL contra los Dolphins de Miami, el viernes 14 de agosto de 2026, en Landover, Maryland. (Foto AP/Nick Wass) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque el equipo aún no había anunciado la lesión.

Se espera que Mariota, de 32 años, se pierda tiempo ya entrada la temporada regular como resultado. Se lesionó durante el primer partido de pretemporada de Washington contra Miami el viernes por la noche.

No está claro cuál es el plan de los Commanders de aquí en adelante para afrontar el resto del campamento de entrenamiento en esa posición. El entrenador Dan Quinn tiene previsto hablar con los reporteros más tarde el domingo.

El titular Jayden Daniels no jugó contra los Dolphins. Los únicos otros QB's en el roster son Sam Hartman y el novato Athan Kaliakmanis.

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El periodista deportivo de AP Stephen Whyno contribuyó a este informe.

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