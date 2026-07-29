El problema de ratas en Chicago no cederá con el plan actual, según informe

En la auditoría, publicada el martes por la Oficina del Inspector General, se analizó el programa específico de control de ratas del Departamento de Calles y Saneamiento desde julio de 2023 hasta julio de 2024, un periodo que coincide aproximadamente con el primer año del alcalde Brandon Johnson en el cargo.

En el informe se determinó que la Oficina de Control de Roedores del departamento no cumplió con “elementos clave” de un enfoque común de control de ratas conocido como Manejo Integrado de Plagas, respaldado por el gobierno federal y el Departamento de Salud Pública de Illinois.

En concreto, eso significó que, durante el periodo auditado, los trabajadores municipales priorizaron el envenenamiento de ratas caso por caso en lugar de aplicar soluciones más integrales y permanentes para reducir sus poblaciones, como vigilar las condiciones sanitarias en zonas específicas y establecer umbrales de intervención, según el informe.

La oficina “no inspeccionó ni monitoreó continuamente las causas fundamentales de la infestación de ratas. Trató las quejas individuales al 311… como umbrales para actuar, en lugar de orientar las intervenciones en función de los impactos generales en la calidad de vida, la actividad económica o la salud pública”, se indica en el informe.

El “objetivo principal” de la ciudad “era envenenar ratas en respuesta a quejas, en lugar de abordar las causas fundamentales de las infestaciones de ratas, utilizando el veneno como último recurso”.

En el informe se subraya que el público desempeña un papel importante en el control de ratas al mantener los callejones y otros espacios libres de basura, excrementos de perro y otros desechos. También se indica que el departamento de saneamiento afirmó haber realizado mejoras en su programa de control de roedores desde que la investigación se completó hace dos años.

Aunque en la auditoría no se evaluó el impacto de los esfuerzos de control en las poblaciones de ratas, las quejas por la presencia de esos roedores presentadas ante la ciudad han empezado a mostrar una tendencia a la baja tras dispararse durante la pandemia de COVID-19.

Según datos analizados como parte de una investigación de Block Club Chicago y el Illinois Answers Project publicada en el verano de 2023, poco después de que comenzara la investigación de auditoría del inspector general, los habitantes de Chicago registraron unas 35.000 quejas por ratas en 2010 y 41.000 en 2019. En 2020, la cifra subió a 54.000 y luego se disparó a casi 66.000 en 2021, antes de bajar a unas 50.000 al año siguiente.

Desde entonces, el número de quejas ha disminuido ligeramente cada año, y en 2025 se registraron unas 44.000 “quejas por cebado de roedores/quejas por ratas” al 311, según el portal de datos de la ciudad.

Aun así, las ratas siguen siendo parte de la vida cotidiana en los callejones, parques y otros espacios públicos de Chicago, mientras la ciudad lidia con problemas persistentes de roedores.

Durante años, la empresa de control de plagas Orkin nombró a Chicago como la “ciudad con más ratas” de Estados Unidos, aunque el año pasado cayó al segundo lugar detrás de Los Ángeles. El departamento de saneamiento de la ciudad ha criticado la encuesta por considerarla una táctica de mercadotecnia.

En el informe del inspector general se incluyen recomendaciones que la Oficina de Control de Roedores de la ciudad puede adoptar para alinearse mejor con las prácticas de Manejo Integrado de Plagas y reducir de forma permanente las poblaciones locales de roedores.

Eso incluye inspeccionar de manera proactiva las poblaciones de ratas y sus causas fundamentales en toda la ciudad, establecer “niveles de tolerancia” para poblaciones locales de ratas con los que se puedan medir los esfuerzos de control, y priorizar soluciones no tóxicas como la educación y el saneamiento antes de recurrir al veneno.

En el informe también se recomienda que el departamento ofrezca capacitación sobre políticas de control de roedores a otros departamentos municipales involucrados en vivienda, recreación y salud pública.

“El equipo de control de ratas de Chicago depende del veneno para responder a reportes de avistamientos e infestaciones de ratas, pero el enfoque de la ciudad no apunta de manera consistente a las fuentes de alimento y refugio”, manifestó David Glockner, inspector general de la ciudad, en un comunicado.

“Esta auditoría muestra la necesidad de una estrategia unificada, coordinada entre los departamentos municipales, para cortarles a las ratas el acceso a los recursos que les permiten prosperar y multiplicarse. Sin un cambio de tácticas, será casi imposible lograr avances duraderos, y los habitantes de Chicago seguirán enfrentándose a nuevas oleadas de ratas”.

En un comunicado emitido en respuesta a la publicación del informe, un portavoz del departamento de saneamiento señaló que la agencia ha tomado “medidas proactivas para fortalecer el programa” en los dos años transcurridos desde que la Oficina del Inspector General concluyó su trabajo de investigación.

El propio informe también incluye respuestas del departamento a sus hallazgos. El departamento indicó que ya sigue un “enfoque” de Manejo Integrado de Plagas, pero que planea ampliar sus esfuerzos de inspección para recopilar y monitorear mejor los datos sobre infestaciones de ratas y establecer ciertos procedimientos de control basados en los resultados de las inspecciones y las condiciones observadas.

El área de Calles y Saneamiento también dijo que revisará sus procedimientos sobre el manejo y la aplicación de venenos para ratas, según el informe.

“Seguiremos trabajando para implementar políticas y procedimientos que coincidan con los principios del Manejo Integrado de Plagas, aumentar la coordinación interinstitucional y el intercambio de datos, y continuar educando al público sobre las medidas que pueden tomar para mitigar la actividad de roedores”, se agrega en el comunicado del portavoz.

A la Oficina de Control de Roedores de la ciudad se le asignaron unos 12,5 millones de dólares en 2026, según el informe. Eso respalda puestos presupuestados para unos 100 empleados, con 30 en “gestión de carritos” que reemplazan y reparan los contenedores municipales de basura y reciclaje, y casi 70 en “control de vectores” que supervisan los esfuerzos de control de roedores propiamente dichos.

Aunque en el informe se alienta a la ciudad a usar el veneno como “último recurso” al combatir las poblaciones de ratas, no se menciona de forma específica otra estrategia que ya se utiliza en algunas zonas de Chicago: el control de natalidad de ratas.

En los últimos años, varios vecindarios han experimentado con anticonceptivos para roedores como una forma de reducir de manera permanente las madrigueras de ratas sin recurrir a venenos que podrían dañar a otros animales.

En la primavera de 2025, el Área de Servicio Especial Núm. 33 comenzó a colocar control de natalidad para ratas en callejones y alcorques a lo largo de varios corredores comerciales principales en Wicker Park y Bucktown.

Los primeros resultados difundidos este año mostraron una disminución de la población local de roedores, según datos publicados por los organizadores.

El año pasado, el Departamento de Calles y Saneamiento también se asoció con la oficina del concejal Timmy Knudsen (distrito 43), la Chicago Bird Alliance, el Lincoln Park Zoo y la Lincoln Park Conservancy para poner en marcha un programa piloto similar de fertilidad en Lincoln Park.

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Esta historia fue publicada originalmente por Block Club Chicago y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP