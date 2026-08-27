El plusmarquista mundial Sabastian Sawe se lesiona y se perderá el Maratón de Berlín

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ARCHIVO - Foto del 27 de abril del 2025, el keniano Sebastian Sawe cruza la meta en el Maratón de Londres. (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo) AP

Sawe comentó que había estado apuntando a “algo especial” el próximo mes en Berlín después de que ganó la prueba el año pasado en uno de los recorridos de maratón más veloces del mundo y que es escenario de numerosos récords.

“Con gran pesar debo informarles que me veo obligado a retirarme del Maratón de Berlín debido a una lesión”, aclaró Sawe en un comunicado difundido por los organizadores, pero no especificó qué tipo de lesión tenía.

“Había estado esperando lograr algo especial en las calles de Berlín y cruzar la meta en la Puerta de Brandeburgo”, agregó. “Quiero agradecer a todos los que siguen apoyándome y les deseo a todos los corredores que participen una gran carrera”.

El keniano de 31 años ganó el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos en abril, y se convirtió en el primer corredor en lograr una hazaña que durante mucho tiempo se consideró inalcanzable.

En ese momento, manifestó que se sometió a un riguroso régimen de controles antidopaje para “mostrarle al mundo que podemos correr limpios y también correr rápido”, tras una serie de casos recientes de dopaje entre los principales corredores kenianos.

El grupo de mujeres que disputará el Maratón de Berlín el 27 de septiembre, incluye a Tigst Assefa, la corredora etíope que rompió el récord mundial en 2023 en este circuito. El récord actualmente lo ostenta la keniana Ruth Chepng'etich, quien cumple en estos momentos una sanción por dopaje.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP