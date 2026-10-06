El pitazo final que nadie quiere escuchar: Messi se despide de la selección Argentina

Lionel Messi cabecea el balón durante un entrenamiento de cara a su último partido con la selección de Argentina, un amistoso contra Benín, el lunes 5 de octubre de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Aunque todavía está vigente a los 39 años –basta con repasar su último Mundial y su gran presente en el Inter Miami— Messi anunció a fines de agosto el fin de su carrera internacional, aduciendo que ya no tenía “más nada para dar” y que era la hora de dar paso a nuevos talentos.

El sucesor de la leyenda Diego Maradona debutó en el seleccionado mayor en 2005, pero el recorrido estuvo plagado de frustraciones hasta que en 2022 logró levantar la Copa del Mundo en Qatar, conquista que le aseguró un lugar en el panteón de los mejores jugadores de la historia de este deporte y la condición de héroe nacional en Argentina.

Su despedida ha conmocionado al país sudamericano. En apenas un puñado de horas, los fanáticos agotaron las 85.000 entradas del Monumental puestas a la venta a precios estratosféricos para el amistoso que arrancará a las 20 hora local (2300 GMT). La demanda ha sido tal que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) instaló una inédita “Fan Fest” en cercanías al estadio para que miles de hinchas sin tickets sigan el evento el martes por pantalla gigante.

En su notal Rosario, se desplegó una camiseta de más de 30 metros de largo con la leyenda “Gracias 10” en la explanada del Monumento a la Bandera. Y hasta la cuenta oficial del metro de Buenos Aires publicó un emotivo video. “Gracias Leo, ha sido un viaje maravilloso”, en el que se aprecia a una cabra saliendo de uno de sus vagones, que remite a su condición de “GOAT” (el mejor de todos los tiempos).

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera , Messi quedó a las puertas de un nuevo título tras la derrota 1-0 ante España en la final. Pero el subcampeonato no opacó su notable desempeño, con ocho goles y cuatro asistencias que rescataron la Albiceleste de la debacle futbolística, como la victoria memorable 2-1 ante Inglaterra en semifinales.

Tan determinante fue su aporte, que Messi se ha metido nuevamente en la conversación por el Balón de Oro , compitiendo con sus dos máximos aspirantes a sucederlo, el español Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé.

El argentino es el único futbolista que ha ganado el premio en ocho ocasiones.

Fútbol, música y drones

Messi saldrá a jugar su último partido en la selección, el número 208, con una indumentaria especial: una casaca albiceleste con bandas verticales más anchas que la oficial. Un sol gigante y el 10 dorado en la espalda, con el detalle en el estampado de los cuernos de una cabra.

Ante la modesta Benín, 93 del ranking FIFA, es probable que Messi también aumente su cosecha de 125 goles como artillero histórico de Argentina, de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno de Mbappé, máximo goleador de la competencia.

Y si fuera de tiro libre, Messi quedaría cerca de batir otra marca. Con 76 en su carrera, está a dos del récord histórico en manos del brasileño Marcelinho Carioca.

Además de los convocados por el entrenador Lionel Scaloni a los recientes amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, en la despedida estarán presentes jugadores del plantel campeón del mundo en 2022 como Ángel Di María.

Un excombatiente de la guerra de Malvinas de 1982 entonará el himno argentino antes del inicio del partido. Varios grupos musicales y solistas locales animarán la velada, que se cerrará cerca de la medianoche con un show de drones y fuegos artificiales.

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FUENTE: AP