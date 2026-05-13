El pico de precios por la guerra con Irán impulsa las ventas de equipamiento solar en Asia

Un instalador solar fija un panel solar en la azotea de una casa en Manila, Filipinas, el 30 de abril de 2026. (AP Foto/Anton L. Delgado) AP

En Filipinas, que se encuentra en una emergencia energética nacional, una encuesta a 20 empresas solares locales encontró un aumento del 70% en las instalaciones semanales y un salto de seis veces en las consultas de clientes desde que comenzó el conflicto.

“Esta crisis es una fuerza impulsora para la energía solar. La gente quiere energía solar y la gente quiere energía solar ahora”, afirmó Brenda Valerio, de la organización sin fines de lucro New Energy Nexus, que realizó la encuesta.

China está en posición de beneficiarse de la demanda causada por la guerra. Las exportaciones chinas de equipos de tecnología limpia alcanzaron un máximo histórico en marzo, según el centro de análisis energético Ember, y el interés mundial por la energía solar está aumentando.

“China lidera de verdad, por mucho, esta carrera”, señaló Li Shuo, director del China Climate Hub del Asia Society Policy Institute, que calificó a la industria de las energías renovables como “un espectáculo de solista".

Filipinas, que depende en gran medida del petróleo crudo de Oriente Medio y del gas natural licuado, está entre las naciones del sudeste asiático más afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Las aerolíneas locales estudian racionar el combustible. Los trabajadores del transporte público están recibiendo ayudas en efectivo. Los precios de la gasolina y el diésel también se han disparado. Para ahorrar energía, las oficinas gubernamentales han pasado a una semana laboral de cuatro días y se les ha indicado mantener el aire acondicionado a no menos de 24 grados Celsius (75 grados Fahrenheit).

Los picos del precio petróleo y el gas durante los primeros 60 días de la guerra con Irán les costaron a los consumidores, las empresas y las instituciones públicas filipinas más de 600 millones de dólares, estima la organización climática sin fines de lucro 350.org.

“Cuando recibimos nuestra factura de energía después de que estalló la guerra con Irán, nos quedamos muy impactados. Fue como: guau. Fue un aumento significativo”, comentó Jaime Quemado, quien recientemente compró un sistema solar para azotea en Manila.

También han crecido las preocupaciones por posibles cortes de energía, comentó Quemado, lo que lo llevó a buscar una fuente alternativa como “la energía solar, que es muy abundante aquí en Filipinas”.

El interés de los clientes por la energía solar en azoteas pasó de alrededor de 115 consultas en febrero, antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, a más de 450 a mediados de abril, según la encuesta de New Energy Nexus.

Los grupos solares deben “subirse a esta ola y aprovechar este impulso”, expresó Valerio.

En dos días sofocantes en Manila, instaladores de EcoSolutions sudaron durante el montaje de un sistema solar para azotea de 18 kilovatios, que incluyó 28 paneles del importante fabricante chino LONGi y cuatro baterías del grupo Dyness, con sede en Suzhou.

La guerra ha “ayudado a que la industria solar realmente encuentre su lugar”, señaló el presidente de EcoSolutions, Richmond Reyes.

Joel Remegio, de la Asociación de Instaladores Solares de Filipinas, dijo que la crisis energética es un “punto de inflexión” para la incipiente industria solar del país.

La tecnología limpia, como la energía solar en azoteas, puede ampliarse rápidamente porque es “accesible para todos nosotros”, según Marissa Cerezo, de la Oficina de Gestión de Energías Renovables del Departamento de Energía.

Esto “nos da el poder de elegirlas”, añadió.

El interés por la energía solar aumenta a nivel mundial

La energía solar está siendo adoptada en todo el sudeste asiático.

Indonesia fijó un objetivo ambicioso de instalar 100 gigavatios de energía solar en azoteas para 2034, un salto desde sus actuales 1,3 gigavatios. Vietnam quiere instalar energía solar en azoteas en al menos el 10% de las oficinas públicas y los hogares en todo el país para 2030. Tailandia está considerando nuevas políticas para que los usuarios de energía solar en azoteas obtengan más por su dinero, aumentando la cantidad de energía excedente que la red nacional puede comprar.

La crisis energética está incentivando estas decisiones, según Yu Sun Chin, del grupo de investigación Zero Carbon Analytics.

“Tiene todo el sentido que los responsables de políticas vuelvan a mirar la energía solar en azoteas y vean maneras de ahorrar costos”, explicó.

Los mercados en línea y las empresas de servicios públicos en Estados Unidos y en toda Europa también han registrado aumentos en las ventas y en las consultas sobre energía solar desde que comenzó la guerra con Irán.

Jan Rosenow, profesor de política energética y climática en la Universidad de Oxford, afirmó que “la energía solar es definitivamente una de las cosas más fáciles que la gente puede hacer” para reducir las facturas mensuales de electricidad.

La disponibilidad y el costo accesible de la energía solar en azoteas la convierten en la solución de tecnología limpia más sencilla, dado el mayor gasto que supone comprar un vehículo eléctrico o instalar una bomba de calor, indicó Rosenow.

China abastece la demanda solar

Ember, el centro de análisis energético, señaló que China exportó en marzo productos de tecnología limpia equivalentes a 68 gigavatios, lo que equivale a toda la capacidad solar de España y al doble de su producción de febrero. Ember concluyó que la guerra con Irán está acelerando la transición energética mundial.

Las exportaciones a África alcanzaron 10 gigavatios, un salto del 176% respecto de febrero, con un rápido crecimiento en Nigeria, Kenia y Etiopía. Las exportaciones a otras naciones asiáticas se duplicaron hasta 39 gigavatios, incluidas grandes alzas hacia India, Malasia y Laos.

Ramnath Iyer, del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, con sede en Estados Unidos, dijo que la velocidad de la transición depende de si los líderes mundiales “deciden avanzar con la electrificación y alejarse de los combustibles fósiles”.

Li, del China Climate Hub, señaló que las empresas chinas tenían un exceso de oferta de paneles solares y otros equipos antes de la guerra, lo que las colocó en una posición privilegiada para capitalizar la demanda actual.

“Cuando se trata del sector de tecnología limpia, China en este momento ya está muy por delante. La situación actual en Irán ayudará a China a afianzar su dominio”, afirmó Li.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP