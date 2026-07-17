El Parlamento de Israel se disuelve antes de las elecciones del 27 de octubre

Legisladores israelíes asisten a una sesión parlamentaria en Jerusalén para votar un proyecto de ley que modificará la autoridad y responsabilidades del fiscal general, el 15 de julio de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

La Knéset, que tenía previsto iniciar su receso de verano el viernes, no volverá a reunirse antes de las elecciones generales previstas para el 27 de octubre.

La disolución, un paso habitual en el proceso electoral, se produce mientras Netanyahu lucha por mantenerse en el poder de cara a los próximos comicios, en momentos en que Israel avanza hacia el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre que desencadenó casi tres años de guerra en Gaza.

Las encuestas en el país muestran un auge del apoyo a los partidos de la oposición, encabezados por el ex primer ministro Naftali Bennett y un popular exjefe militar centrista.

Durante la última semana, la Knéset aprobó varias leyes polémicas en sesiones maratonianas mientras Netanyahu intentaba imponer a toda prisa varios de sus proyectos favoritos.

A principios de semana, el parlamento aprobó dos proyectos de ley que, en la práctica, frenan el reclutamiento de hombres ultraortodoxos para el ejército, en un intento por garantizar que los partidos ultraortodoxos se sumen a una posible coalición de Netanyahu en el próximo gobierno.

La Knéset también aprobó recientemente varias iniciativas vinculadas a los intentos de Netanyahu de reformar el poder judicial, entre ellos el aumento del control gubernamental sobre los medios de radiodifusión y el debilitamiento del papel del fiscal general. La fiscal general, Gali Baharav-Miara, se ha opuesto a la reforma y ha sido objeto frecuente de críticas por parte de Netanyahu y de la derecha israelí.

“Estamos completando un mandato de cuatro años: aprobamos nueve presupuestos y cientos de proyectos de ley. Les agradezco la confianza que depositaron en mí, gracias a la cual juntos logramos mantener un mandato de cuatro años”, dijo el presidente de la cámara, Amir Ohana, al anunciar la disolución.

Completar un mandato de cuatro años es algo que ha ocurrido pocas veces en la historia de Israel.

La última vez que el gobierno de Israel cumplió la legislatura sin convocar elecciones anticipadas fue en 1988. Israel no tiene límites de mandato, y Netanyahu ha ejercido el poder más que cualquier otro primer ministro en la historia del país, pero incluso para él es raro terminar un periodo completo de cuatro años.

Entre 2019 y 2022, los israelíes acudieron a las urnas cinco veces. Israel celebra elecciones, en promedio, cada 2,4 años, lo que lo convierte en el segundo país con el periodo más corto entre comicios dentro de la OCDE, un indicador de inestabilidad política, según el Instituto de Democracia de Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP