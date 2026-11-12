El papa León regresa a su antiguo hogar de Chiclayo, la ciudad peruana que lo reclama como suyo

Una imagen del papa León XIV se ve ante un restaurante en Chiclayo, Perú, donde el pontífice trabajó como obispo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (AP Foto/Martin Mejia) AP

Lima es el epicentro culinario de Sudamérica. Cusco es la capital histórica del imperio inca y la puerta de entrada a Machu Picchu. Pero Chiclayo tiene un reclamo especial como hogar del papa peruano-estadounidense, que regresa allí el viernes.

León, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, pasó cerca de dos décadas en Perú como misionero y líder católico, y obtuvo la ciudadanía peruana poco antes de desempeñarse como obispo de Chiclayo de 2015 a 2023. Allí sigue siendo muy querido por impulsar causas de justicia social y por su cercanía con la gente, especialmente con los pobres.

Muchos recuerdan cómo el obispo —entonces conocido como Robert Prevost— encabezó una operación que salvó vidas para comprar de plantas de producción de oxígeno durante la pandemia de COVID-19; cómo caminó entre el barro tras lluvias torrenciales para llevar ayuda a los necesitados; cómo celebró misa en la prisión local. Otros evocan cómo conducía su camioneta a pueblos remotos para repartir mantas y cantar villancicos, y su gusto por platos regionales como el arroz con pato y el seco de cabrito.

En sus primeras palabras como líder de 1.400 millones de católicos, el papa León envió un saludo especial en español a su “querida diócesis de Chiclayo” desde el balcón de la basílica de San Pedro. Su regreso reafirma su afecto por las iglesias, escuelas y santuarios de Chiclayo, y está ampliamente considerado como el punto culminante emocional de su viaje por Sudamérica.

“No se dice ‘el papa es peruano’, se dice ‘el papa es Chiclayo’”, afirmó el reverendo Jasson Sempertegui, quien fue su secretario cuando dirigía la diócesis. “Y ahora aquí en Chiclayo se dice, ’el Papa viene a su casa’”.

Es, señaló Sempertegui, el momento más importante en la historia de Chiclayo desde que fue asentada en el siglo XVI por sacerdotes franciscanos españoles como un poblado indígena a unos 13 kilómetros (8 millas) del océano Pacífico.

Chiclayo y su gente, agregó, podrían haber influido más en el papa que su Chicago natal y el Vaticano.

El torrente de crisis que enfrentó en Chiclayo —incluida la pandemia de COVID, la asistencia a migrantes venezolanos recién llegados y las devastadoras inundaciones— ayudó a forjar su identidad pastoral.

“Es chiclayano porque los mayores desafíos de su vida pastoral los ha tenido aquí”, afirmó Sempertegui. “Yo creo que le sirvió para conectar con el dolor de la gente”.

De Chicago a Chiclayo

Durante su tiempo en la ciudad, León repetía a menudo una broma: “Chicago, Chiclayo, ¿qué diferencia hay? Una sola letra”.

Con unos 700.000 habitantes, Chiclayo es el centro comercial de la costa norte del Pacífico peruano, con carreteras que la conectan con los Andes y la región amazónica. Los chiclayanos se enorgullecen del apodo de la ciudad, “Capital de la Amistad”, y de su cercanía a importantes sitios arqueológicos.

“Antes éramos cualquier ciudad desapercibida, perfil bajo”, comentó Zuly Castillo, quien trabajó para León cuando era obispo. Frente a su oficina, una silueta de cartón a tamaño real del papa ahora da la bienvenida a los visitantes de su antigua residencia. "Ahora vemos que él nos ha dado tanto, que fíjese que nos hemos hecho conocidos a nivel mundial”.

En Chiclayo, el papa se despertaba antes del amanecer para rezar y luego caminaba hasta la catedral en el centro de la ciudad. Escuchaba confesiones y se conmovía con historias de adversidad en una ciudad donde el 20% de los residentes vive en condiciones de pobreza.

Se hizo conocido como un solucionador eficiente de problemas, incluso arreglando autos de la diócesis con tutoriales de YouTube. Aprendió jerga y humor locales, y a veces invitaba a sacerdotes a acompañarlo a almorzar su lomo saltado (el clásico salteado peruano de carne y tomate) o ceviche (pescado crudo marinado en jugo de limón).

Un papa que veía "Prison Break"

En los descansos entre oraciones, clases de teología y quehaceres, los aspirantes a sacerdotes del seminario Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad recordaban cómo León los visitaba: les daba ánimo, compartía una comida, jugaba al tenis.

El reverendo Marcos Ballena, dirigente del seminario, recordó la alegría de los seminaristas viendo la televisión en la sala común cuando el cardenal Prevost fue elegido papa. “¡Todo el mundo salto como si hubieran ganado un Mundial!”.

“Hay unos videos por ahí graciosos donde estamos todos eufóricos con la noticia, y más aún cuando dijo, ‘mi querida diócesis de Chiclayo;’ entendimos que este es su hogar, que esta es su casa y que lo sentimos como parte de nuestra familia”, relató el seminarista Jose Miguel Teran.

Darwin Sanchez conoció por primera vez a León cuando servía como monaguillo. Pronto tendrá el honor de llevar la mitra que León usará al celebrar misas.

“En nuestros ministerios juveniles, entre los acólitos, hay un incremento de interés porque se considera que el papa es chiclayano”, expresó Sanchez.

En sus descansos en Chiclayo, le gustaba ver los partidos de béisbol de sus queridos Medias Blancas de Chicago y hacer maratones de series de televisión estadounidenses, como “24” y “Prison Break”.

En el barrio obrero de San Antonio, la gente lo recuerda compartiendo una comida con los necesitados en un comedor popular que él inauguró.

“Le dijo en ese tiempo a los inmigrantes que le dabamos acogida a los mas vulnerables”, contó Daria Chavarry, voluntaria de un comedor que ha sido rebautizado como “Papa León XIV”.

Tras una comida cerca de un gran póster del papa, Maria Teresa Santa Cruz, de 78 años, dijo que pagó 25 soles (unos 3 dólares) en tres cuotas para comprar un polo de León.

“Lo compre porque es un representante aquí en la Tierra”, dijo sobre la misión de León de proteger la dignidad de los pobres.

Un papa que caminó por el barro con botas de goma

León ayudó a entregar donaciones en 2017, cuando cientos de personas perdieron sus hogares al desbordarse los ríos. También recibió a migrantes venezolanos que huían de las crisis políticas y económicas de su país y supervisó la construcción de un albergue temporal y 13 viviendas.

“Este es el lugar que él nos dio para formar un hogar otra vez”, dijo Betania Marina Rodriguez, quien trabajó estrechamente con León en proyectos y vive en una de las casas.

Recordó cómo León llevó gallinas vivas a su casa durante la pandemia de COVID, para compartirlas con otros migrantes.

“En él vimos el sentimiento de la esperanza”, manifestó Rodriguez. “Él siempre decía que la dignidad humana no tiene fronteras”.

Rocío Zeña perdió su casa por las inundaciones en 2023 y recuerda con cariño cómo León se quitó las vestiduras sacerdotales y avanzó por el barro con botas de goma para llegar hasta los necesitados.

“Fue la primera persona que llegó con ayuda y se preocupó por nosotros, ya que todo estaba inundado y el agua nos llegaba al cuello,” dijo Zeña. “Es de no creer. La persona que ha estado contigo, que te ha apoyado (…) es la persona más importante después de Dios en la tierra”.

Le tomó tanto cariño a Chiclayo que esperaba quedarse “e incluso ser enterrado junto a los otros obispos de la diócesis”, escriben Daniel Burke y Scott Detrow en su libro “American Pope”.

Pero luego el papa Francisco le pidió regresar a Roma para un importante cargo en el Vaticano. Se le llenaron los ojos de lágrimas en su misa final con sus feligreses.

Los presos del penal de Chiclayo se reunieron en el taller de carpintería para tallar un báculo papal antes de su visita, su regalo para el misionero que los visitaba para celebrar misa y que se convirtió en papa.

“Hay tanta dicha por su visita”, dijo el reverendo Elmer Uchofen, capellán de la prisión. “Sabíamos que regresaría; tiene a Chiclayo en su corazón”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP