El papa inaugurará una torre de la Sagrada Familia y se reunirá con migrantes en España en junio

El papa León XIV sostiene su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

La visita del 6 al 12 de junio llevará primero a León a Madrid para reunirse con el gobierno, el Congreso de los Diputados y el rey Felipe VI y la reina Letizia. También presidirá una vigilia de oración con jóvenes que recordará la última vez que un papa visitó España: 2011, cuando Madrid acogió la Jornada Mundial de la Juventud con el papa Benedicto XVI.

En Barcelona, León estará presente el 10 de junio para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto catalán Antoni Gaudí, quien diseñó la Sagrada Familia, la iglesia más alta del mundo. León celebrará una misa vespertina en la basílica e inaugurará su torre de Jesucristo, la elevada pieza central que se colocó en su lugar en febrero.

La torre llevó a la Sagrada Familia a su altura máxima, 172,5 metros (566 pies) sobre Barcelona, pero el edificio aún está lejos de estar terminado. Cuando Benedicto visitó en 2010, consagró la basílica, y cuando León la visite todavía quedará trabajo pendiente: Gaudí está en camino hacia una posible santidad, pero no será canonizado durante el viaje del papa, señalaron el miércoles los obispos de España.

León, en muchos sentidos, está cumpliendo el deseo de su predecesor inmediato, el papa Francisco, al visitar las Canarias, el archipiélago español frente al noroeste de África que es la principal puerta de entrada para migrantes de África que ingresan a España.

Francisco había hecho del acercamiento a migrantes y refugiados un sello distintivo de su pontificado, y León ha seguido esa línea al exigir un trato digno para los migrantes, especialmente en su Estados Unidos natal, en medio de la ofensiva del gobierno de Trump.

El gobierno de España, bajo el primer ministro socialista Pedro Sánchez, ha defendido la inmigración legal en un momento en que muchos gobiernos de Europa intentan reducir la llegada de migrantes y aumentar las deportaciones.

La nación ibérica de 50 millones de habitantes ha puesto en marcha una medida de amnistía migratoria que busca legalizar la situación de un estimado de medio millón de personas que, según el gobierno, viven en España sin autorización.

Los partidos conservadores de la oposición han criticado la estrategia, en especial el partido de extrema derecha Vox, que ha descrito el impulso de legalización como un “ataque" a la identidad española.

Pero el gobierno español de izquierda ha afirmado que la medida cuenta con el respaldo de una amplia coalición que incluye a la Iglesia católica y a muchos líderes empresariales españoles. La población de España está envejeciendo, y Sánchez ha reiterado que España necesita más trabajadores para sostener su economía en crecimiento y contribuir a la seguridad social.

La población de España incluye ahora alrededor de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, o una de cada cinco personas. Muchos son de América Latina y África.

León se reunirá con organizaciones que trabajan con migrantes en Las Palmas, Canarias. Al día siguiente se reunirá con migrantes en un centro de acogida en Tenerife y, por separado, con grupos españoles que trabajan con ellos.

Las islas Canarias están a unos 65 millas (105 kilómetros) del punto más cercano de África, pero para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos migrantes intentan travesías más largas que pueden durar días o semanas.

Las islas han sido durante décadas un trampolín para migrantes que intentan llegar a Europa desde África occidental y Marruecos. Las llegadas alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47.000 personas, según estadísticas del Ministerio del Interior de España. Tras presiones y acuerdos entre la Unión Europea, España y los gobiernos de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, las llegadas han caído de forma drástica, con poco más de 2.000 migrantes desembarcando en Canarias en los primeros cuatro meses de 2026.

Unas semanas después de que León visite las Islas Canarias, el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos viajará el 4 de julio al principal punto de entrada de migrantes a Europa, la isla italiana de Lampedusa, en Sicilia, para reunirse allí con migrantes. Ese mismo día, Estados Unidos celebra el 250º aniversario de su independencia.

___

Naishadham colaboró desde Madrid y Brito desde Barcelona, España.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP