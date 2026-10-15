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El papa está trabajando desde el hospital y el pulmón se recupera bien de la cirugía

ROMA (AP) — El papa León XIV está trabajando desde el hospital y su pulmón se ha recuperado bien de la cirugía para extirpar un nódulo canceroso, informaron sus médicos y el Vaticano.

Una estatua del papa Juan Pablo II a la entrada del Policlínico Agostino Gemelli en Roma el 11 de octubre del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia)
Una estatua del papa Juan Pablo II a la entrada del Policlínico Agostino Gemelli en Roma el 11 de octubre del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

Las pruebas posoperatorias de León se mantuvieron dentro de niveles normales y su sesión de fisioterapia del jueves incluyó ejercicios de movilidad completa, y el pontífice realizó sus actividades diarias de manera independiente, según la actualización de su médico personal, el doctor Luigi Carbone, y del jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli, el doctor Stefano Margaritora.

“La radiografía de tórax reveló una buena recuperación del pulmón operado”, informaron. “En general, su recuperación posoperatoria avanza según lo previsto”.

Por separado, el Vaticano indicó que León había reanudado el trabajo desde el hospital, revisando documentos, y que por segundo día celebró misa con otros sacerdotes en una capilla especial instalada para él cerca de su habitación en el décimo piso del hospital.

A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior derecho de su pulmón derecho el martes, después de que los médicos identificaran un nódulo sospechoso de ser canceroso. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Los médicos aún esperan los resultados de las pruebas para comprender la composición molecular precisa del cáncer, si se ha extendido más allá del lóbulo y si es necesario algún tratamiento adicional.

Consultado sobre si se esperaban cambios en el viaje previsto del pontífice a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, el portavoz Matteo Bruni remitió a las palabras de León del domingo, cuando anunció el hallazgo del nódulo y la cirugía inminente.

En ese entonces el papa agradeció a todos por sus oraciones por la visita pastoral, en un saludo dirigido a un grupo peruano. El viaje también tiene programadas paradas en Uruguay y Argentina.

Se espera que León permanezca hospitalizado hasta al menos el 20 de octubre.

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Colleen Barry reportó desde Milán.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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