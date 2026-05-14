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El papa denuncia el uso de la IA para fines de guerra

ROMA (AP) — El papa León XIV denunció el jueves que las inversiones en inteligencia artificial y armamento de alta tecnología estaban llevando al mundo a una “espiral de aniquilación”, al tiempo que pidió paz en Oriente Medio y Ucrania durante una visita a la universidad más grande de Europa.

El papa León XIV visita la Città Universitaria en la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV visita la Città Universitaria en la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

El discurso de León en la Universidad La Sapienza de Roma marcó la primera vez que un pontífice visita el campus desde que el papa Benedicto XVI canceló un discurso allí en 2008 ante las protestas de profesores y estudiantes.

El papa estadounidense recibió una cálida bienvenida el jueves, incluso por parte de algunos de los estudiantes más nuevos de La Sapienza: jóvenes palestinos que llegaron a Italia esta semana a través de un “corredor humanitario” desde Gaza para continuar sus estudios en la universidad. El gobierno italiano, en colaboración con organizaciones católicas, ha llevado a cientos de palestinos a estudiar y recibir atención médica en Italia desde que comenzó en 2023 la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

León se reunió con algunos de los estudiantes de Gaza durante un breve saludo en la capilla del campus, y nuevamente después de su discurso en el aula magna de la universidad, que fue fundada por el papa Bonifacio VIII en 1303.

En su discurso, León denunció que el gasto militar había aumentado de forma drástica este año, especialmente en Europa, a costa de la educación y la atención sanitaria, mientras “enriquece a élites a las que no les importa nada el bien común”.

Pidió una mejor supervisión de cómo se desarrolla y utiliza la IA en contextos militares y civiles “para que no absuelva a los seres humanos de la responsabilidad por sus decisiones y no agrave la tragedia de los conflictos”.

“Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y los territorios palestinos, en Líbano y en Irán ilustra la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación”, afirmó.

El papa sostuvo que la educación y la investigación deben avanzar en la dirección opuesta, una que valore la vida: “¡las vidas de los pueblos que claman por paz y justicia!”.

León ha identificado la IA como uno de los asuntos más críticos que enfrenta la humanidad, especialmente su aplicación en la guerra y en la vida cotidiana. Son temas que tiene previsto abordar en su primera encíclica, cuya publicación está prevista para las próximas semanas.

Nada Rahim Jouda, de 19 años, fue una de las gazatíes que se reunió con León, apenas dos días después de su llegada a Italia. Aún se maravillaba de su nueva vida estudiando ciencias empresariales en Roma, una ciudad que, según dijo, es “como el cielo para mí”.

“Aquí todo es verde y no es gris, y no hay problemas por todas partes ni gente miserable en las calles”, comentó.

Pero Jouda sigue preocupada por la familia que dejó atrás: su madre que se recupera de leucemia y sus hermanas menores, de 17 y 13 años. A lo largo de la guerra en Gaza, la familia se vio obligada a mudarse cuatro veces, y su madre no pudo recibir atención ni controles para su cáncer.

“Todas dependen de mí. Soy la única esperanza que tienen”, expresó.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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