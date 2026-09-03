El Oeste de la NFC tiene a los favoritos Rams, los campeones Seahawks y los peligrosos 49ers

Aaron Donald, tackle defensivo de los Rams de Los Ángeles, entrena antes del juego frente a los Browns de Cleveland del 3 de diciembre de 2023, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El entrenador de baloncesto miembro del Salón de la Fama había escrito sobre la importancia de no perder el sueño pensando en la competencia y, en cambio, dejar que ellos pierdan el sueño preocupándose por tu equipo.

Justo entonces se conoció la noticia de que los rivales Rams de Los Ángeles habían adquirido al vigente Jugador Defensivo del Año de la NFL de la AP.

“Historia curiosa. Se lo estaba compartiendo a Kyle justo cuando Myles Garrett se unió a los Rams y él decía: ‘Hombre, eso está muy bien’”, recordó Lynch. “Y mientras hablábamos, salió eso y Kyle dijo: ‘¿Saben qué? (Al diablo) John Wooden’. Así que entendemos a qué nos enfrentamos, pero estamos más enfocados en estar en nuestro mejor nivel y eso, creemos, va a ser condenadamente bueno”.

Ese es el panorama para los tres mejores equipos de lo que se perfila como un Oeste de la NFC ultracompetitivo, con los tres ubicados entre los siete primeros en probabilidades de ganar el Super Bowl, según BetMGM, por delante de cualquier otro equipo de la conferencia.

Seattle llega tras conquistar un título de Super Bowl después de eliminar tanto a los 49ers como a los Rams en los playoffs. Los Seahawks todavía tienen como entrenador en jefe al genio defensivo Mike Macdonald y recientemente recompensaron a las jóvenes figuras Devon Witherspoon y Jaxon Smith-Njigba con contratos que marcaron el mercado.

Los Rams se quedaron a una o dos jugadas tanto de ganar la división la temporada pasada como de vencer a los Seahawks en los playoffs, con una plantilla repleta de estrellas que incluye al vigente MVP Matthew Stafford y al receptor Puka Nacua. Esa alineación se volvió aún más imponente con las incorporaciones en defensa de Garrett y del cornerback Trent McDuffie, además del regreso de Aaron Donald, tres veces Jugador Defensivo del Año de la AP

“Creo que este es un equipo completo conmigo aquí o sin mí aquí, así que para mí, incluso tener la oportunidad de ser parte de esto, de estar con este equipo, no doy nada por sentado”, manifestó Donald.

Los Niners ganaron 12 partidos en la temporada 2025, además de un triunfo de comodín en Filadelfia, pese a lesiones que dejaron fuera durante un tiempo considerable a los ex All-Pro Fred Warner, Nick Bosa y George Kittle. Con el regreso previsto de esos tres y la incorporación del receptor Mike Evans, seis veces Pro Bowl, los 49ers creen que tienen las piezas para volver a competir.

Cerrando la lista están los Cardinales de Arizona que cuentan con talento interesante en ofensiva bajo el entrenador de primer año Mike LaFleur, pero probablemente tienen demasiados huecos como para competir con los pesos pesados de la división.

¿Super Bowl o nada para los Rams?

Los Rams se convirtieron en el gran favorito para ganarlo todo una vez que adquirieron a Garrett, y esas probabilidades mejoraron aún más cuando Donald tomó la decisión de salir del retiro, dándole a Los Ángeles dos jugadores que han sido varias veces Jugador Defensivo del Año en su primera línea.

Pero el historial reciente de grandes favoritos de pretemporada no ha sido bueno. La última vez que el favorito inició la temporada con cuotas de +500 o mejores para ganarlo todo, como los Rams, y terminó como campeón, según Pro Football Reference, fue en 1994, cuando San Francisco lo ganó todo tras sumar a estrellas defensivas como Deion Sanders, Ken Norton Jr. y Rickey Jackson, entre otros.

Por eso el entrenador Sean McVay no está viendo la temporada como “título del Super Bowl o fracaso”.

“Eso no es lo que creo”, añadió McVay. “No vivo de esa manera. Antes me he dejado atrapar por cosas así y son cosas que están muy fuera de nuestro control”.

El talento está ahí con las incorporaciones en defensa y una ofensiva que fue una de las más potentes de la liga la temporada pasada. Pero las lesiones, la mala suerte u otro gran equipo como los Seahawks, campeones defensores, podrían resultar un obstáculo.

Los campeones defensores buscan reemplazar piezas clave

Los Seahawks inician la temporada algo subestimados gracias a los movimientos llamativos de los Rams. Aunque la mayoría de las piezas clave regresan este año, Seattle necesitará reemplazar a jugadores importantes como el MVP del Super Bowl Kenneth Walker III; piezas clave de la secundaria Riq Woolen y Coby Bryant; y al coordinador ofensivo Klint Kubiak.

Pero Sam Darnold se ha consolidado como quarterback en las últimas dos temporadas tras dificultades al inicio de su carrera, y la defensa de Macdonald debería volver a ser de las mejores con figuras como Leonard Williams, Byron Murphy II, Witherspoon y Nick Emmanwori.

Ningún equipo de la NFC ha repetido como campeón del Super Bowl desde Dallas en 1992-93, y el equipo más reciente de la NFC en llegar en temporadas consecutivas fue Seattle en 2013-14.

“Queremos crear una nueva historia con esta próxima temporada”, comentó Smith-Njigba. “Y como es diferente, sí tenemos jugadores diferentes, tenemos gente diferente en el edificio, así que va a ser una historia única y un desafío único — distinto al del año pasado. Así que estamos entusiasmados por afrontarlo”.

Los 49ers esperan que una mejor salud cierre la brecha con los rivales

San Francisco de algún modo logró poner en aprietos a los Seahawks y a los Rams pese a ser uno de los equipos más golpeados por lesiones en la liga la temporada pasada.

Necesitarán mejor salud —y un mejor desempeño defensivo— si quieren mantener el ritmo este año. Cuando estén sanos, la ofensiva debería ser dinámica con el entrenador Kyle Shanahan cantando las jugadas para Brock Purdy y un elenco de apoyo lleno de estrellas encabezado por el All-Pro Christian McCaffrey, Kittle y Evans.

“Yo esperaría que no tengamos que mostrar lo resilientes que somos”, expresó el tackle izquierdo Pro Bowl Trent Williams. “Espero que podamos mostrar lo dominantes que somos, lo dominantes que podemos ser y lo dominantes que deberíamos ser”.

La ofensiva necesita estar entre las mejores de la liga, ya que la defensa no es ni de cerca tan fuerte como lo fue durante las campañas que llevaron al Super Bowl en 2019 y 2023. Temporadas saludables de Warner y Bosa darían un gran impulso, pero más jugadores deben surgir como amenazas para presionar al quarterback y generar robos de balón para que San Francisco tenga éxito.

Cardinals, con pocas opciones, reconstruyen bajo LaFleur

Arizona tiene las probabilidades más largas de ganar la división entre cualquier equipo de la NFL esta temporada, debido a los tres gigantes en la cima de la NFC Oeste y a una plantilla con demasiados huecos. El trabajo de reconstrucción para LaFleur no será rápido, pero hay algunos posibles cimientos interesantes en ofensiva: el tight end Trey McBride, los receptores Marvin Harrison Jr. y Michael Wilson, el tackle izquierdo Paris Johnson y el corredor novato Jeremiyah Love.

Pero Arizona todavía busca una respuesta en la posición de quarterback, que quizá no llegue por lo menos hasta dentro de otro año. El veterano Jacoby Brissett es el sustituto por ahora y el novato de tercera ronda Carson Beck podría tener una oportunidad. Con el calendario proyectado más difícil de la NFL, los Cardinals podrían estar en posición de elegir a un quarterback el próximo año.

Pronóstico de posiciones:

Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals.

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FUENTE: AP