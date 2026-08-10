El nuevo quarterback suplente de Panthers tiene historia con el entrenador Dave Canales

ARCHIVO - El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, Kyle Trask, calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina, el 1 de diciembre de 2024, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Rusty Jones, Archivo) AP

Kyle Trask pasó un año jugando para Canales en 2023, cuando era el coordinador ofensivo en Tampa Bay. Trask fue contratado por los Panthers el domingo, después de que el equipo anunció que el quarterback suplente Haynes King se lesionó el tendón de la corva durante la victoria del jueves por 33-30 sobre los Cardinals de Arizona en el Juego del Salón de la Fama.

“Kyle ha hecho un gran trabajo en los últimos días desde que está aquí. Conoce el sistema, salvo un par de ajustes. Poder distribuir el balón con todas las armas que tenemos", comentó Canales tras la práctica del lunes.

“Lanzó algunos pases increíbles. Estoy muy orgulloso de Kyle. La pasamos muy bien en Tampa. Para mí es increíble tener otra oportunidad de trabajar con él”.

Trask pasó cuatro temporadas en Tampa Bay, de 2021 a 2024, y jugó en siete partidos.

Trask, un quarterback destacado en la Universidad de Florida que fue seleccionado al segundo equipo All-SEC en 2020, fue elegido en la segunda ronda (número 64 global) por los Buccaneers en 2021.

Trask pasó los últimos dos meses de la temporada 2025 en el equipo de prácticas de los Falcons de Atlanta.

King, un agente libre no seleccionado en el draft procedente de Georgia Tech, entró desde la banca para conducir a los Panthers a la victoria sobre los Cardinals, al anotar en una carrera de touchdown de 5 yardas en la última jugada del partido.

Canales señaló el lunes que el regreso de King a la acción sería “semana a semana”.

Bryce Young, que entra a su cuarto año como quarterback titular de los Panthers, no jugó en el partido del jueves pasado. El suplente proyectado Kenny Pickett fue titular y disputó tres series ofensivas antes de que King ingresara como relevo.

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FUENTE: AP