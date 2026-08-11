El nuevo coordinador Daronte Jones transforma la defensa de los Commanders tras cambios grandes

Los apoyadores de los Commanders de Washington, Sonny Styles (52) y Leo Chenal, entrenan durante la práctica en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo, el jueves 30 de julio de 2026, en Ashburn, Virginia. (Foto AP/John McDonnell) AP

Tras dos semanas de campamento de entrenamiento, la unidad se ve completamente distinta a la de hace un año. El nuevo coordinador defensivo, Daronte Jones, es una de las principales razones.

Jones ha pasado sus primeros seis meses en el puesto no solo instalando un nuevo sistema, sino también reformulando por completo la identidad defensiva del equipo.

“No puedo contarles demasiado de la salsa secreta”, comentó el cazamariscales Odafe Oweh. “Daronte tiene una gran defensa, pero es una defensa complicada”.

Jones, de 47 años, fue contratado procedente de Minnesota después de destacar bajo Brian Flores, quien dirigía una defensa conocida por sus disfraces complejos y frentes cargados. Mucho de eso se ha trasladado a Washington, donde Jones ha desplegado frentes con tres, cuatro y cinco linieros, y ha ido combinando y ajustando sobre la marcha.

Una comunicación sólida entre Jones y sus jugadores es vital para que esto funcione, y él se los ha recalcado constantemente desde que llegó.

“La comunicación de élite es uno de nuestros estándares”, afirmó Jones después de la práctica el martes. “Que todos estemos en la misma sintonía, confiar en el hermano que tienes al lado: eso es hacia lo que estamos trabajando”.

Desde la contratación de Jones, los Commanders han sumado a varios jugadores con conjuntos de habilidades versátiles para encajar en su esquema. No es casualidad que incorporaciones de agentes libres como Oweh y K’Lavon Chaisson, junto con el apoyador Sonny Styles, elegido con la selección número 7, hayan destacado. Todos son sumamente atléticos y pueden jugar en múltiples posiciones.

Los jugadores valoran que el sistema de Jones les permita asumir riesgos.

“Me ha dado mucha libertad y entendimiento: elegir mis momentos, cuándo arriesgar”, explicó Oweh. “No lo había tenido antes, salvo con los Chargers”.

Al tackle defensivo Javon Kinlaw le gusta “poder jugar en todas partes”.

“Me está encantando”, señaló Kinlaw. “Me encanta cómo puedo simplemente darle a los rivales diferentes lecturas y estar por todos lados, hermano. Creo que va a encajar muy bien con mis fortalezas”.

Jones ha entrenado en todos los niveles durante sus dos décadas de carrera como entrenador, desde la preparatoria hasta varios niveles universitarios y los profesionales. Considera que su capacidad para enseñar es una de sus mayores fortalezas, algo que atribuye a su trabajo en el sistema de preparatorias de Louisiana.

“Cuando elaboras un plan de lección, prácticamente tienes que abarcar los estilos de aprendizaje de todos, porque cada quien aprende de manera distinta”, indicó Jones. “Como entrenadores, tratamos de hacer eso para llegarle a cada jugador en ese vestidor”.

Jones entiende que habrá altibajos durante el campamento. Su defensa estuvo imponiéndose de forma constante al ataque al inicio, pero ambos lados han estado mucho más parejos desde que se pusieron las hombreras.

Medir el éxito es distinto a los resultados del día a día.

“Como entrenadores, queremos ver esa trayectoria ascendente”, expresó Jones. “Mientras no vayamos hacia atrás y sigamos avanzando, entonces vamos por el camino correcto para llegar, eventualmente, a lo que queremos”.

La defensa de Jones tendrá el miércoles su primera oportunidad de enfrentar a un rival distinto cuando los Miami Dolphins lleguen para una práctica conjunta antes del partido de pretemporada de los equipos el viernes por la noche. La principal prioridad de Jones es que sus jugadores aporten el nivel de energía y los fundamentos necesarios para tener éxito.

“(Yo) solo quiero ver a los muchachos con un gran esfuerzo, compitiendo, y al mismo tiempo, con gran esfuerzo, gran técnica”, manifestó Jones. “Eso es lo que buscamos, pero la competencia va a estar ahí, así que será genial para nosotros verlo y simplemente ver quién puede hacer qué”.

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FUENTE: AP