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El novato Esmerlyn Valdez vuelve a la alineación de Piratas tras golpe en la mano izquierda

PITTSBURGH (AP) — El bateador novato de poder de los Piratas de Pittsburgh, Esmerlyn Valdez, volvió a la alineación para el juego ante los Diamondbacks de Arizona del martes, un día después de que recibió un pelotazo en la mano.

El mánager de los Piratas de Pittsburgh Don Kelly con el pelotero dominicano Esmerlyn Valdez mientras es examinado por el médico tras golpeado por una bola de Merrill Kelly de los Diamondbacks de Arizona el lunes 27 de julio del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
El mánager de los Piratas de Pittsburgh Don Kelly con el pelotero dominicano Esmerlyn Valdez mientras es examinado por el médico tras golpeado por una bola de Merrill Kelly de los Diamondbacks de Arizona el lunes 27 de julio del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Valdez tuvo que salir del juego de la noche del lunes tras ser golpeado en la mano izquierda por una recta del abridor de Arizona, Merrill Kelly. Las radiografías y otras pruebas mostraron solo un moretón, no huesos rotos.

El jardinero dominicano de 22 años ha tenido un inicio sobresaliente en su carrera. Batea para .290 con 14 jonrones y 36 carreras impulsadas en 38 juegos, además de un OPS de 1.008.

“Tenía miedo de que algo estuviera mal y me asusté un poco. Era la primera vez que la pelota me pegaba ahí”, comentó Valdez.

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FUENTE: AP

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