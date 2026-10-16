El Niño golpea a Argentina, Paraguay y Uruguay; las inundaciones afectan a pobladores y ganado

Turista está en una pasarela con vistas a las cataratas del Iguazú en Foz do Iguaçu, Brasil, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Jorge Saenz) AP

Las inundaciones afectan desde hace varios días a las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Entre Ríos, en el noreste argentino, donde varios cientos de habitantes fueron evacuados debido al aumento de los caudales de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que nacen en Brasil. El agua también impacta en el sur de Paraguay y el oeste de Uruguay.

La preocupación en estos y otros países de América Latina crece en momentos en que un poderoso El Niño —generado por el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial— está generando inundaciones y también condiciones de sequía, entre otras afectaciones climáticas.

Miles de vacas y terneros tuvieron que cruzar a nado campos anegados de Corrientes, situados a la vera del río Paraná, mientras eran guiados por los ganaderos a terrenos más elevados para quedar a salvo, según mostraron imágenes difundidas el viernes por los medios argentinos. Los camalotes arrastrados por la corriente dificultaban la movilidad de los animales más jóvenes.

El gobierno correntino indicó el viernes en su cuenta de X que debido al fenómeno de El Niño está trabajando en la apertura de canales y la instalación de nuevos desagües en lugares estratégicos para “reforzar la infraestructura pluvial... y así hacer frente a las futuras e intensas lluvias”.

En esa provincia que limita con Paraguay, más de 200 personas fueron evacuadas. Algunas de las ciudades más perjudicadas son Itatí, Paso de los Libres e Ituzaingó. En esa última localidad, el río Paraná alcanzó el jueves los 4,70 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en cuatro metros.

En tanto en la provincia de Misiones, las autoridades del Parque Nacional Iguazú cerraron algunos circuitos turísticos del área donde se encuentran las famosas Cataratas de Iguazú por la peligrosa crecida del río homónimo. El acceso a la Garganta del Diablo, que es el salto más imponente de las cataratas, está inhabilitado.

El gobierno de Entre Ríos reportó por su lado una tendencia creciente del río Uruguay en las localidades de Gualeguaychú, La Paz, Hernandarias, Paraná e Ibicuy, mientras que se registró un descenso en Colón y Concordia, que resultaron parcialmente anegadas en los últimos días provocando las evacuaciones de varias familias.

Paraguay, evacuados y central hidroeléctrica bajo presión

En Paraguay, más de 2.000 personas han abandonado sus hogares en la ciudad fronteriza de Ayolas, ya que el río ha alcanzado los 6,3 metros, dijo el viernes el alcalde, Carlos Duarte.

Afirmó que el nivel del agua podría subir otros 30 centímetros y describió este nivel como el más alto registrado en la zona desde 1983. Las inundaciones también obligaron al cierre temporal del paso fronterizo entre Ayolas y la localidad argentina de Ituzaingó hasta el sábado.

El domingo pasado las autoridades binacionales de la central hidroeléctrica de Yacyretá, ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre Argentina y Paraguay, abrieron las compuertas de su vertedero principal para regular el caudal del agua debido a la crecida de ese río y del Iguazú por las fuertes lluvias registradas.

Monitoreo constante de la represa en Uruguay

La crecida del río Uruguay, que derivó en la progresiva apertura de compuertas en la represa de Salto Grande, ocasionó inundaciones en ciudades río abajo del litoral oeste uruguayo. El nivel del agua comenzó a descender, pero aún hay unas 85 personas que permanecen fuera de sus viviendas luego de ser evacuadas de forma preventiva en Paysandú, y otras pocas en Salto.

“Como no hay ahora avisos de lluvia, lo que Salto Grande va a hacer es aguantar el agua que tiene, ir largando agua despacito, sin elevar la cuota aguas abajo para no afectar a Salto y Paysandú”, afirmó a The Associated Press Teresa Sastre, directora nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.

Salto y Paysandú son los departamentos que más precipitaciones sufrirán en el último trimestre del año, advirtieron las autoridades días atrás.

———————-

En esta nota colaboraron los periodistas de The Associated Press Ramiro Barreiro e Isabel DeBre.

FUENTE: AP