El Napoli sigue pasando dificultades en la Serie A y la Lazio sigue de líder

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Kenneth Taylor de la Lazio y Antonio Vergara del Napoli pelean por el balón en el encuentro de la Serie A del domingo 8 de noviembre del 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP) AP

El delantero de la Lazio Davide Frattesi abrió el marcador a los 28 minutos, después de que Tijjani Noslin lo habilitara ante una defensa del Napoli que se veía apática.

Los aficionados locales hicieron notar su enojo, pero vieron cómo el equipo lograba el empate gracias a un autogol de Alfonso Pedraza tras el descanso. El defensor español intentaba evitar que Scott McTominay y Rasmus Højlund remataran el centro de Noa Lang, quien ya había sido objeto de abucheos por parte de la afición local.

El gol evitó una tercera derrota consecutiva del Napoli, después de que perdieron el miércoles por 4-1 ante el Porto en la Liga de Campeones y la derrota 2-0 del fin de semana pasado ante la Juventus. El entrenador Massimiliano Allegri sigue bajo presión, con apenas cuatro victorias y tres empates en 11 partidos de la Serie A hasta ahora.

La Lazio —que tiene dos puntos más que la Roma, su rival de ciudad que también está invicto en el torneo— se aseguró de seguir en la cima, con cuatro puntos más antes de que el Inter de Milán reciba más tarde a Como, que llega en buena forma.

También más tarde, la Juventus visitaba a la Fiorentina en el Derby d’Italia, el Milan viajaba a Génova y el Monza recibía al Atalanta.

Hora de derbi en Alemania El Colonia recibe este domingo al Bayer Leverkusen en el derbi del Rin.

El Freiburg, que marcha en la parte alta, recibe al Unión de Berlin, que atraviesa dificultades. Además, el Schalke visita al Hoffenheim, que subió los precios de las entradas por la alta demanda de los aficionados visitantes. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP