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El Museo Metropolitano de Arte cancela la exposición de la Met Gala sobre John Galliano

NUEVA YORK (AP) — El Museo Metropolitano de Arte canceló su exposición prevista para la Met Gala, centrada en John Galliano, según informaron el museo y el diseñador de moda en un comunicado conjunto difundido el lunes.

ARCHIVO - El diseñador de moda John Galliano posa al finalizar la presentación de la colección de alta costura primavera-verano 2010 de Dior, el 25 de enero de 2010 en París. (Foto AP/Jacques Brinon, archivo)
ARCHIVO - El diseñador de moda John Galliano posa al finalizar la presentación de la colección de alta costura primavera-verano 2010 de Dior, el 25 de enero de 2010 en París. (Foto AP/Jacques Brinon, archivo) AP

Galliano estuvo en la cima del mundo de la moda por años antes de hacer una serie de comentarios antisemitas y racistas en 2010 y 2011 que se viralizaron, lo que derivó en su condena en un juicio por antisemitismo en Francia.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”, dijo Galliano en el comunicado.

El museo indicó que más adelante se anunciarán los planes de una nueva exposición que impulsará la edición de 2027 de la Met Gala.

FUENTE: AP

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