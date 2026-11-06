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El mejor partido de Alijah Martin da a Raptors diezmados un triunfo 121-107 ante Bucks en Copa NBA

MILWAUKEE (AP) — Alijah Martin anotó 27 puntos, la mayor cifra de su carrera, y RJ Barrett consiguió esa misma cantidad para que los Raptors de Toronto, pese a encontrarse diezmados por las bajas, derrotaran el viernes 121-107 a los Bucks de Milwaukee en la Copa NBA.

Collin Murray Boyles, de los Raptors de Toronto, realiza una volcada en el duelo ante los Bucks de Milwaukee, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
Collin Murray Boyles, de los Raptors de Toronto, realiza una volcada en el duelo ante los Bucks de Milwaukee, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Toronto apabulló a Milwaukee por 70-47 en la segunda mitad para mejorar a 1-1, mientras que los Bucks cayeron a 0-1 en la fase de grupos de la Copa NBA. Forman parte del Grupo A del Este junto con Detroit, Orlando y Brooklyn.

Los Raptors jugaron sin Kawhi Leonard, elegido siete veces All-NBA (lesión de rodilla); sin Scottie Barnes, dos veces All-Star (ingle), y sin el escolta titular Immanuel Quickley (isquiotibiales). Leonard se perdió su séptimo partido consecutivo.

Martin asumió el protagonismo al encestar 9 de 11 tiros de campo y 6 de 7 triples. Martin llegó al viernes con un registro de 6 de 27 en intentos de triple en su carrera.

La selección de segunda ronda del draft de 2025 procedente de Florida no había anotado más de nueve puntos en ninguno de sus 30 partidos previos en la NBA. Martin acumulaba 23 puntos en siete partidos esta temporada antes de su irrupción el viernes.

Jamal Shead, de Toronto, aportó 16 asistencias, la mayor cifra de su carrera, además de 10 puntos. Collin Murray-Boyles y Jakob Poeltl anotaron 19 puntos cada uno.

Tyler Herro terminó con 23 puntos y 10 asistencias por Milwaukee. El novato de los Bucks Brayden Burries registró 21 puntos y 11 rebotes para establecer cifras máximas de su carrera en ambas categorías.

Los Bucks (1-8) atraviesan su peor inicio de campaña desde 1993-94, cuando perdieron 10 de sus primeros 11 partidos y terminaron 20-62.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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