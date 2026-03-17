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El manager de Japón, Hirokazu Ibata, dice que renuncia tras la eliminación en el Clásico Mundial

TOKYO (AP) — El manager de la selección nacional de béisbol de Japón, Hirokazu Ibata, manifestó que dejará el cargo tras la derrota por 8-5 ante Venezuela en Miami en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Hirokazu Ibata, manager de Japón, camina saliendo del dugout previo al duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béibsol contra Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Hirokazu Ibata, manager de Japón, camina saliendo del dugout previo al duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béibsol contra Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El diario Sports Hochi informó que Ibata señaló que era su “intención renunciar”.

Japón era el campeón defensor y había ganado el torneo tres veces. Fue la primera vez que no alcanzó las semifinales del torneo, pese a contar con un equipo repleto de talento de las Grandes Ligas, incluido Shohei Ohtani.

Sports Hochi citó a Ibata diciendo: “El resultado lo es todo. Aunque perdimos esta vez, espero que Japón se haga más fuerte y gane la próxima vez”.

Japón tuvo marca de 4-0 en los juegos en Tokio en el Grupo C —victorias sobre Taiwán, Corea del Sur, Australia y la República Checa— antes de quedar eliminado por Venezuela con la derrota en Miami.

Los jugadores de Grandes Ligas en el equipo de Japón incluyeron a Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Seiya Suzuki, Yusei Kikuchi, Masataka Yoshida, Muneyuki Murakami, Kazuma Okamoto y Tomoyuki Sogano.

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