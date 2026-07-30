El líder opositor ugandés Besigye está inconsciente tras colapsar en tribunal, dice su esposa

ARCHIVO - El líder opositor de Uganda y cuatro veces candidato a la presidencia, segundo por la izquierda, llega a una corte civil en Kampala, Uganda el 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) AP

Besigye se desplomó en el banquillo el miércoles mientras protestaba por ser juzgado sin abogados de su propia elección, después de que las autoridades detuvieran a su principal abogado, Erias Lukwago, y lo acusaran de presuntamente no informar sobre actos de traición.

La esposa de Besigye, Winnie Byanyima, directora general de ONUSIDA, señaló en una publicación en X que Besigye está inconsciente en una unidad de cuidados intensivos de un hospital público en Kampala, la capital de Uganda. “Antes de desplomarse, gritó que lo estaban lastimando”, afirmó Byanyima.

Ingrid Turinawe, una estrecha colaboradora de Besigye, declaró a The Associated Press que a ella y a otras personas no se les permitió ver a Besigye en el Hospital Mulago.

“Está en la UCI y no responde a nada”, manifestó, y añadió que el médico personal de Besigye pudo verlo varias horas después de que se desplomara.

Un portavoz del sistema penitenciario ugandés no respondió a una solicitud de comentarios.

El caso contra Besigye es controvertido, ya que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y su hijo, el jefe del Ejército, el general Muhoozi Kainerugaba, ya se han pronunciado en su contra.

Kainerugaba ha descrito anteriormente al dirigente opositor como “un hombre muerto que camina” y afirma que Besigye conspiró para matar a su padre. Y el propio Museveni ha dicho que Besigye debe responder por “los delitos muy graves que se alega que estaba planeando”.

En los últimos días, los fiscales han avanzado para presentar pruebas que, según dicen, demostrarán que Besigye y otros conspiraron para derrocar al gobierno. El partido político de Besigye sostiene que los cargos en su contra son falsos y tienen motivaciones políticas.

El activista, en su momento la figura opositora más destacada de Uganda, disputó por última vez la presidencia en 2016, y posteriormente afirmó que las elecciones eran una pérdida de tiempo en un país con un líder autoritario que depende más de las fuerzas armadas.

Besigye desapareció en noviembre de 2024 en Nairobi, la capital de Kenia, pero más tarde fue presentado ante una corte militar en Kampala para enfrentar cargos relacionados con amenazas a la seguridad nacional. El caso penal fue transferido a un tribunal civil y el cargo se modificó a traición, que conlleva la pena de muerte.

Besigye fue en su día un aliado de confianza de Museveni en la guerra de guerrillas que lo llevó al poder en 1986, e incluso se desempeñó como médico personal y asistente militar de Museveni.

Más tarde se convirtió en un feroz crítico del presidente, al condenar lo que consideraba una deriva hacia el autoritarismo que traicionaba la promesa democrática de los primeros años de Museveni. Desde entonces se han eliminado los límites de mandato y de edad para la presidencia.

Museveni, quien ganó la reelección en unas controvertidas votaciones en enero, cumple su séptimo mandato consecutivo en el cargo. Bobi Wine, el principal rival de Museveni en esas elecciones, se ha exiliado por temor por su seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP