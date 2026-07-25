El lanzador de los Marlins Eiver Mosquera suspendido 80 juegos por dopaje

El pelotero venezolano de 19 años tenía marca de 3-3 con una efectividad de 4.50 en nueve aperturas y tres apariciones como relevista con los Marlins de la Florida Complex League (nivel novato) y con Jupiter de Clase A.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
NUEVA YORK (AP) — El lanzador derecho de los Marlins de Miami, Eiver Mosquera, fue suspendido 80 juegos el sábado tras dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento Boldenona, bajo el programa antidopaje de las ligas menores.
El pelotero venezolano de 19 años tenía marca de 3-3 con una efectividad de 4.50 en nueve aperturas y tres apariciones como relevista con los Marlins de la Florida Complex League (nivel novato) y con Jupiter de Clase A.
Es el noveno jugador sancionado este año por una infracción relacionada con drogas.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter