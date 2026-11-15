El karaoke épico de la NFL en Alemania vuelve a Múnich para el Lions-Patriots

El receptor de los Lions de Detroit Amon-Ra St. Brown corre al campo cargando la bandera alemana antes del encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Lennart Preiss) AP

El ahora retirado quarterback hablaba de cómo los aficionados alemanes entonaron de forma memorable la letra de “Take Me Home, Country Roads” hacia el final del último cuarto y luego se quedaron después del pitido final para cantar “Sweet Caroline”.

El karaoke con el estadio lleno se ha convertido en una tradición en cada partido de la NFL en Alemania y, sin duda, será uno de los momentos destacados el domingo cuando los Lions de Detroit se enfrenten a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Allianz Arena de Múnich.

“Una vez que se han tomado un par de cervezas, les gusta abrazarse entre ellos y empezar a cantar canciones; es como una parte integral de la cultura alemana”, comentó Jan Weinreich, exmariscal de campo que ayuda a cubrir la NFL para la cadena alemana RTL.

Ambas canciones son muy conocidas en Alemania y han sido populares durante años en festivales como el Oktoberfest.

“No solo después de unas cervezas”, explicó el aficionado Zeljko Vrhar el sábado tras una visita a la tienda de mercancía de la NFL en el casco antiguo.

“En cada fiesta de cumpleaños, fiestas privadas, en todas partes la canción está en la lista de reproducción”, señaló sobre el éxito de John Denver de 1971. “Todo el mundo la conoce: niños, gente mayor, mi abuelo, mi abuela, mis padres”.

De manera similar, afirmó, los alemanes aprenden “Sweet Caroline” de Neil Diamond, publicada en 1969, desde una edad temprana.

Vrhar, que asistió al partido de Múnich en 2022, lo describió como “un momento especial... Vi a los jugadores en el campo. Miraban alrededor como: ‘¿qué está pasando aquí?’”.

Mientras los aficionados se quedaban después del partido y cantaban “Sweet Caroline”, los jugadores de Tampa Bay Sean Murphy-Bunting y Carlton Davis III —quien ahora juega para Nueva Inglattera, pero está lesionado— se movían al ritmo y chocaban las manos con los aficionados.

La tradición continuó en dos partidos en Frankfurt en 2023, otro partido en Múnich en 2024 y el año pasado en Berlín.

“‘Country Roads’, pero también ‘Sweet Caroline’, son dos de las canciones que casi todo el mundo conoce aquí en Alemania”, manifestó Alexander Steinforth, director general de NFL Alemania. “Suelen sonar en los estadios, pero creo que nunca alcanzó un nivel como el que tuvo en el primer partido de la NFL aquí en el '22. A partir de ahí ha evolucionado. Ahora parece que se pone en todos nuestros partidos internacionales”.

Tiene sentido por qué las canciones son tan populares en los partidos —en una variedad de deportes—, con letras que hacen sentir bien y estribillos estimulantes.

Los Medias Rojas de Boston han puesto “Sweet Caroline” a mitad de la octava entrada de los partidos en casa en Fenway Park durante más de 20 años.

“Country Roads” —que, según la Biblioteca del Congreso, ha sido grabada en 19 idiomas— se convirtió en el himno de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos durante el Mundial del verano pasado.

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FUENTE: AP