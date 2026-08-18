El juego de MLB en el sitio de 'Field of Dreams' promedia 1,66 millones en Netflix

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El jardinero de los Filis de Filadelfia Brandon Marsh fildea un sencillo de Kaelen Culpepper de los Mellizos de Minnesota en el encuentro disputado en el campo del Field of Dreams el jueves 13 de agosto del 2026. (AP Foto/Charlie Neibergall) AP

Los Filis de Filadelfia vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota con dos jonrones de Kyle Schwarber.

Este fue el primer año en que Netflix transmitió uno de los partidos de eventos especiales de las Grandes Ligas. Según Nielsen, la edad mediana promedio fue de 46 años, la más baja para un partido de evento especial de las Grandes Ligas.

El primer partido de las Grandes Ligas en el sitio de Field of Dreams en 2021 entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago promedió 5,91 millones en Fox, mientras que el duelo de los Cachorros de Chicago ante los Rojos de Cincinnati en 2022 promedió 3,10 millones.

El Speedway Classic del año pasado en Bristol, Tennessee, entre los Bravos de Atlanta y Rojos promedió 1,6 millones de espectadores en Fox. El partido comenzó la noche de un sábado, pero pasó al domingo debido a la lluvia.

El partido de 2024 en Rickwood Field en Birmingham, Alabama, entre los Gigantes de San Francisco y Cardenales de San Luis promedió 2,5 millones en Fox.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP